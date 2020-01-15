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четверг, 16 января 2020 07:46

Задержали подозреваемого в убийстве Амины Окуевой

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12 января в Киеве задержали подозреваемого в убийстве 34-летней Амины Окуевой. Была добровольцем батальона "Киев-2".

30 октября 2017-го около 20:00 в поселке Глеваха Васильковского района на Киевщине неизвестные из кустов обстреляли автомобиль, в котором ехала с мужем, командиром добровольческого батальона им. Джохара Дудаева 38-летним Адамом Осмаевым. Он был за рулем, получил ранения. В Амину попали шесть пуль, погибла на месте.

В 800 м от места преступления тогда нашли автомат чешского производства. Информация о следах ДНК на нем разнилась - обнаружили их или нет. Следователи проверили десятки людей, которые были в поле зрения полиции — бесполезно.

На предполагаемых киллеров вышли благодаря двум другим убийствам — директора представительства немецкой компании "Капарол" в Украине Павла Зможного в 2016 году и начальника управления рекламы и аренды Киевского метрополитена Павла Миленького. Его зарезали в прошлом году в январе.

— Действовала банда из семи человек. Их задержали в сентябре прошлого года, однако суд отпустил под личные обязательства и домашний арест. Тогда у них взяли образцы ДНК, что стало основной зацепкой. Биологические образцы одного совпали с теми, которые были на автомате, из которого стреляли в Окуеву. Ранее информацию о наличии ДНК не сообщали в интересах следствия, — говорит начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, 39 лет. — Роль задержанного устанавливается. Был он организатором и передавал оружие киллеру или был непосредственным исполнителем.

Следствие считает, что убийство было заказное, поскольку подозреваемый с жертвами знаком не был. Относительно заказчика — есть версии, но их не разглашают.

Задержанный — 56-летний Игорь Редькин, выходец из Дагестана. Живет в Киеве, по информации следователей.

14 января Святошинский райсуд столицы арестовал Редькина без права на залог. Он свою вину не признает.

— В Глевахе, где все произошло, давно не был. Что делал в вечер убийства — не помню, — говорит Редькин во время заседания. — С супругами знаком не был. Откуда ДНК на оружии — не знаю.

Адвокат подозреваемого готовит апелляцию. Говорит, у его подзащитного плохо со здоровьем.

Жена Редькина Ирина убеждена — дело против ее мужа сфабриковали.

— Я знаю своего мужа. Он верующий человек. В то утро ходил в церковь. Это дело сфабриковано от и до, — комментирует ситуацию изданию "Сегодня".

Адам Осмаев считает, что в ближайшее время следствие выйдет и на заказчиков убийства.

"Благодарю всех, кто участвовал в раскрытии убийства Амины. Она не жалела себя, защищая Украину, всегда шла в самые опасные места на фронте. Заслужила, чтобы ее убийцы были наказаны", — написал в фейсбуке.

Это было второе покушение на супругов Амину Окуеву и Адама Осмаева.

1 июня 2017 года на ул. Кирилловской в Подольском районе столицы их пытался застрелить наемный киллер - Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу "Динго". Тогда нападение удалось отразить. Курмакаев два года пробыл в СИЗО. Ему грозило пожизненное заключение. Однако в конце декабря прошлого года его обменяли на украинских пленных, находящихся на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской области

Полицию надо перезагрузить

— Вину подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, вероятно, докажут. Это не единственное преступление, в котором их подозревают. Но понесут ли они наказание, или их также обменяют (подозреваемого в первом покушении на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева - Артура Денисултанова-Курмакаева 29 декабря прошлого года обменяли на украинских пленных. — ГПУ) — вопрос открытый. Заказчика могут назначить, чтобы показать обществу. Но скажут, что он недостижим. К примеру, где-то в ДНР или на Мальдивах, — говорит военный эксперт Алексей Арестович, 44 года.

Полиция делает второе заявление в расследовании громких дел, по которым долгое время не было сдвигов. Первое касалось подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Сейчас — убийства Амины Окуевой. Как это объяснить?

— Прежде всего это выгодно министру внутренних дел Арсену Авакову. Заканчивается его испытательный срок — нужно показать что-то громкое.

Задержание по делу Шеремета волонтеров и ветеранов АТО без прямых доказательств возмутило общество. Не спешит ли полиция и на этот раз?

— Это не существенно. Так приучают общество, что полиция постоянно нарушает закон.

Информационная политика правоохранительных органов тоже хромает. Нельзя постоянно использовать общественное мнение для игры. Иногда это оправдано. Но постоянно — показатель непрофессионализма. Рейтинг полиции на нуле. Необходима полная перезагрузка системы.

Автор: Анна БОВА
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Дата
16
января

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