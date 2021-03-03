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четверг, 04 марта 2021 06:45

"Забирает пенсию, отдает только тысячу"

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Бывшего главу села Печины Тростянецкого района Сумской области 47-летнюю Любовь Зорину подозревают в подделке документов, присвоении чужих денег и махинациях с землей. На посту была 15 лет. Ушла в отставку в ноябре прошлого года.

- Пострадали 11 местных. Преимущественно - люди с психическими расстройствами или алкогольной зависимостью, - говорит заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Светлана Миняйло, 38 лет.

О том, что у людей нет паспортов, новый голова села Печины 57-летний Николай Марьенков узнал в январе этого года.

- Ко мне пришла женщина, чтоб я выписали справку о составе семьи. Попросил ее принести паспорт, код, документы на землю и домовую книгу. Сказала, что документы в моем сейфе. Открыл - пусто. "Значит, их забрала Зорина". Меня это насторожило, - рассказывает Николай Марьенков. - Любовь Николаевна как раз была на курорте. Когда вернулась, появились и документы.

Семья Коневых - 56-летняя женщина и двое ее братьев, 61 и 62 года - попали под опеку Любови Зориной, когда умерла их мать. Все трое - инвалиды с детства, имеют психические расстройства.

- Удивило, что одним из предыдущих решений сессии им выдали 2 гектара земли, - говорит Николай Марьенков. - Поехали к Коневым все прояснить. Женщина расплакалась. Сказала, Зорина отнимает у нее пенсию. Отдает только тысячу.

Законной опекуншей бывшая глава села не была.

- Брать опеку над взрослыми людьми можно только по решению суда. Туда с этим вопросом Зорина не обращалась, - говорит Светлана Миняйло. - Имея на руках все доверенности и документы, она заключила договор аренды земельных участков. Подписала его от имени подопечных с фермерским хозяйством своего мужа. Далее, с их же паспортами, составила завещания на свое имя. Получала чужие пенсии. В магазине брала продукты, якобы для подопечных. Когда я увидела условия, в которых живут люди, - ужаснулась. Кроме хлеба и круп, не было ничего.

В Сумской областной прокуратуре говорят, что уголовное производство открыли. Проверяют, причастна ли Зорина к мошенническим схемам, которые ей вменяют.

- Карточки людям вернули, деньги будут получать в полном объеме. Ищем для них опекунов, - говорит Светлана Миняйло.

Завещания на землю, которые составила на свое имя Любовь Зорина, нужно отменять через суд.

- Мы собираем доказательства того, что люди не понимали своих действий, - добавляет Светлана Николаевна.

Зорина свою вину отрицает.

- Все деньги тратила на подопечных. Паспорта их не брала. По этому вопросу буду обращаться в суд, - сказала в комментарии изданию "Сегодня". Больше журналистам не удается поговорить с ней.

Автор: Юлия ЯКИМОВА
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Дата
04
марта

Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой

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