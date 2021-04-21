За истязание майдановцев дали девять лет тюрьмы

Бориспольский горрайонный суд Киевской области 16 апреля приговорил к девяти годам тюрьмы Александра Волкова. Его признали виновным в похищении и истязании активистов Майдана в январе 2014-го - журналиста Игоря Луценко и ученого Юрия Вербицкого.

Волкова задержали в 2017 году. С 29 июля был под арестом. Вину не признал. Но она подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, говорят в пресс-службе суда.

50-летний Юрий Вербицкий работал во львовском Институте геофизики НАН Украины. В середине января 2014-го поехал на Майдан. 21 января в Доме профсоюзов травмировал глаз. Игорь Луценко повез его в Киевскую центральную городскую больницу. Там из офтальмологического отделения обоих похитила группа людей. Вывезли за город, били и допрашивали. Луценко смог впоследствии добраться до столицы. Тело Юрия Вербицкого со следами пыток нашли в окрестностях села Гнедин Бориспольского района.

В деле кроме Волкова - еще шестеро обвиняемых. Но похитителей было больше, говорит 42-летний Игорь Луценко.

- Конечно, описать или узнать их не смогу, - говорит Луценко. - Они скрывали себя. Считаю приговор мягким, несправедливым. Суд не поддержал часть обвинений прокуратуры. В частности, создание организованной преступной группировки, которой Волков руководил с 2012 года. Этого и добивались организаторы, чтобы остаться безнаказанными. Далее по делу будет трудно двигаться и доказывать вину других подозреваемых, которые нанимали титушек и им платили.

Также Волков должен уплатить почти 1 млн грн морального и материального ущерба пострадавшим. Гражданские иски не признал. Имеет право обжаловать приговор в апелляции.