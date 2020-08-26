Вячеслав Грациотов отсудил два миллиона гривен

Одессит 29-летний Вячеслав Грациотов отсудил у государства более 2 млн грн компенсации морального ущерба. Его семь лет обвиняли в превышении пределов необходимой самообороны. В 2017-ом — оправдали.

"За годы, проведенные под следствием и судом, доказывая свою невиновность, Вячеслав Грациотов получил большую психологическую и моральную травму", — говорится в решении Малиновского суда Одессы. Размер выплаты установили специалисты во время психологической экспертизы.

История началась 23 августа 2010-го. Тогда студент политехнического университета 19-летний Вячеслав сидел со своей девушкой Юлией у фонтана на Соборной площади в центре Одессы.

Около восьми вечера их стали цеплять два незнакомца — 21-летние Роман Трачев и Евгений Савко. После словесной перепалки мужчины начали драться. Вячеслав оборонялся перочинным ножиком. Попал Трачеву в селезенку, от чего тот умер. На следующий день Грациотова задержали.

- Эти двое парней были пьяны. Рожи корчили, имитировали любовную парочку. Вячеслав на конфликт не шел. Тогда они начали его бить, — рассказывает 36-летний Алексей Глазов, адвокат Грациотова. - Досталось и девушке. Ее тоже повалили на землю и били ногами, когда попыталась заступиться. Рядом были десятки людей, и никто их не остановил. Вячеслав тогда подрабатывал в торговом центре. Приходилось быстро распаковывать товар. На поясе был перочинный нож. Когда Савко держал его за волосы и бил по голове, Слава достал ножик. Хотел напугать. В этот момент подскочил Трачев. Вячеслав случайно его задел.

С 24 августа 2010-го до 10 ноября 2017 года Грациотов сначала значился в деле подозреваемым, потом обвиняемым.

После драки у Вячеслава была закрытая черепно-мозговая травма, ушибы головы, грудной клетки. У его девушки - гематомы на теле.

Евгений Савко подтверждал, что в тот день они с Трачевым выпивали.

- Мы с Романом зашли в галерею "Афина", выпили по бокалу пива и бутылку водки. Были достаточно выпившие. Решили пойти на конечную маршрутки, чтоб поехать домой. Шли через Соборную площадь. Возле фонтана Рома увидел девушку и патлатого парня с ножом, - говорил Савко. - Спросили, для чего он ему. Вот мы - простые работяги. А ты - патлатый и с ножом. Рома толкнул меня на этого парня. Мы с ним упали на землю, начали драться. Я встал и еще пару раз его ударил. Даже не заметил, когда он Рому задел.

Драку сняла тогда на телефон студентка Академии внутренних дел. Видео выложила в сеть. Слова Вячеслава о самообороне подтверждали еще трое свидетелей. Суд не принимал это во внимание.

- Вячеслав просидел четверо суток в камере на скамейке, пристегнутый наручниками. Его заставили написать явку с повинной. Позже от этих показаний он отказался. Дело передали в суд, — добавляет Алексей Глазов. - Там оно долго тянулось.

После семи лет следствия Грациотова оправдали. Суд признал, что он действовал в пределах необходимой обороны.

- Это дело сломало жизнь Вячеслава. Он хотел получить техническое образование, уйти в море, — говорит Глазов. - Но университет пришлось бросить. Потому что хоть дело было громкое и его поддерживали многие, но оставались и такие, кто в глаза называли его убийцей и гнали из вуза. С девушкой не сложилось. С работой тоже тяжело, подсудимого никто не хочет брать. Сейчас работает в сфере обслуживания. Но это не то, о чем мечтал.

Против Евгения Савко тоже было открыто уголовное производство за групповое хулиганство.

27 октября 2011 года Приморский суд Одессы признал его виновным. Савко получил три года условно. Где он сейчас — неизвестно. Родственники Романа Трачева на суды по Грациотову не приходили. Однако когда прокуратура отказалась от обвинений и дело закрыли подали апелляцию.

Вячеслав Грациотов с адвокатом сомневаются, что государство возместит присуждены 2 млн грн. Готовятся отстаивать решение первой инстанции.