Врачи наживались на больных раком

Медики Национального института рака требовали с онкобольных пациентов деньги за лекарства, которые государство предоставляет бесплатно. 25 сентября арестовали заведующего поликлиникой Национального института рака 51-летнего Аркадия Высоцкого и химиотерапевта 53-летнего Александра Шепеля. Решение принял Голосеевский райсуд города.

— Врачи уверяли пациентов, что количество бесплатных препаратов ограничено. Чтобы получить их, требовали откат под видом благотворительной помощи, — говорит Надежда Максимец из столичной прокуратуры. - Так же требовали и у поставщиков препаратов. За один курс химиотерапии государство платит от 1,5 до 18 тысяч гривен. Чтобы эти деньги получил конкретный производитель должен был вернуть откатом 15-20 процентов общей стоимости соглашений.

Следователи продемонстрировали видео, как Аркадий Высоцкий советует коллегам требовать деньги с пациентов.

"Просто так за больными гонять, чтобы они даже помощи Институту не дали? Мы хоть и больница, но не благотворительное заведение. Можешь больше жестко говорить. Будь немножко артистом: "Мы вам лекарства на 10 тысяч выписали, помогите немножко государству". Мы ему - большую помощь, а он взамен должен помочь Институту, доктору, медсестричке, отделению. А то лекарства сегодня могут быть бесплатные, а завтра придется покупать", - говорит коллеге Высоцкий.

В деле есть семь пострадавших. Отдали врачам почти 40 тыс. грн.

— Пострадавших пациентов больше, но они боятся говорить. Говорят, должны долечиться, — рассказывает уполномоченный по антикоррупционной деятельности при Институте рака Сергей Пономаренко. — Схема работала так: онколог пишет пациенту назначение, что необходима химиотерапия. Далее больной попадает к Шепелю. Тот говорит, что есть препарат, купленный за государственные деньги, и он может помочь его получить. За это хочет 4 тысячи гривен. Акцентировал на том, что надо пройти минимум три сеанса. То есть заплатить 12 тысяч гривен.

Благотворительные взносы в больнице — это нарушение закона. Из них заведующий еженедельно получал не менее 20 тысяч гривен. Пациентам советую проверять наличие всех бесплатных препаратов и медицинских средств — от перчаток до химиопрепаратов. Сделать это можно на сайте Института.

Подозреваемые врачи от комментариев отказываются.

В Институте создали специальную комиссию для служебного расследования. По ее решению от работы отстранили главного врача 37-летнего Андрея Безносенко и его заместителя по медицинской части Олега Воскобойникова.

Безносенко отрицает свое участие в коррупционных схемах.

— Комиссии по отбору медикаментов формирует и возглавляет не главный врач, а директор института. Утверждает-тендерный комитет, закупающий средства и подписывающий договоры на поставку. И потребность в химиопрепаратах бюджет не удовлетворяет в полном объеме — это знают и врачи, и пациенты, — говорит Андрей Безносенко. — Ситуация в Институте критическая. Врачи не обеспечены даже расходными материалами - перчатками и дезинфицирующими материалами. Пациенты и их родственники вынуждены сами покупать дорогие лекарственные средства. Государственный проект по капитальному ремонту зданий клиники до сих пор не реализован. Чтобы побороть коррупцию на бытовом уровне "пациент-врач" и глобальную — на закупках, нужно затрагивать вопрос автономизации Института.

Слова главного врача подтверждает и журналистка 35-летняя Янина Соколова, которая лечилась там от рака. Считает, директор Института Елена Колесник умышленно создала комиссию, чтобы главврач не мешал работать отлаженной схеме обогащения.

"Официальная зарплата Елены составляет почти 12-14 тысяч гривен. В то же время ездит на дорогом джипе "Вольво", у мужа — проктолога государственной больницы — также джип "Вольво", дочь учится во Франции. Елена не делает операций, а потому ее источник прибыли — схемы с врачами-сообщниками-коррупционерами и махинации с закупками медикаментов. Она научилась обходить систему электронных закупок "Прозорро". В Институте рака нет ремонта. Лифты системно не работают. И пациентов на операцию вовремя не могут отвезти. О наличии лекарств я вообще молчу. Подавляющее большинство пациенты покупают сами. Елена привыкла к схемам, но ей крайне некомфортно соседство с главным врачом. Он не является частью схемы. Потому что его интересует не новое "Вольво", а новые условия для пациентов Института", — пишет Янина Соколова в "Фейсбуке".

Министр здравоохранения 39-летняя Зоряна Скалецкая подписала приказ о проведении аудита в Институте. Будут проверять период с 1 января по 20 сентября 2019 года. Обратят внимание на государственные закупки. Отчет представят 8 октября.