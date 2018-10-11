Воспитателя санатория обвинили в избиении детей

"В Великожванчицком областном детском пульмонологическом санатории на Хмельнитчине воспитатель бил детей", — пишет уполномоченный президента Украины по правам ребенка 46-летний Николай Кулеба в "Фейсбуке".

К нему обратилась мать парня. Ее сына избили вместе с четырьмя другими 5 октября. Остальные дети подтверждают это.

— Мальчик из санатория позвонил матери. Рассказал, как убежал от воспитателя. Чтобы успокоить детей, которые "разгулялись" перед сном, тот начал бить их ногами по ногам и затылку. А затем заставил стоять на коленях лицом к стене с поднятыми руками, — говорит Кулеба. — Мальчик убежал, но успел сделать фото. Женщина утром приехала за сыном.

Николай Кулеба обратился в Хмельницкую областную государственную администрацию с требованием провести расследование и комплексно проверить заведение.

Фамилию воспитателя не называют. Его отстранили от работы. Он написал заявление на увольнение. Говорит, разнимал детей, которые дрались.

— Дети якобы инсценировали все это. И сфотографировали, — говорит первый заместитель главы областного совета Неонила Андрийчук. — Мы ожидаем достоверной информации. Ее в ближайшее время должна подготовить комиссия. Если же подтвердится, что к детям применяли силу или другие жесткие методы, будем принимать кадровые решения.

Коллеги говорят, воспитатель — педагог с многолетним стажем. К детям относился хорошо.

Заведение проверяет служба по делам детей и областной департамент здравоохранения. Стражи порядка открыли уголовное осуществление. Воспитателя за издевательства и побои могут посадить в тюрьму на пять лет.