Воспитательница заявила, что не отдаст ребенка

35-летняя Лина Зигура из райцентра Смела Черкасской области жалуется на руководство детского сада №18, который посещает ее 2-летняя дочь. Они требуют платить благотворительные взносы. За отказ угрожают отчислить ребенка, говорит женщина.

- Дочка пошла в садик в апреле в этом году. Все было хорошо. Недавно заведующая прямо заявила, что все родители должны сдать 400 гривен благотворительного взноса, - рассказывает Лина Зигура. - Я отказалась, потому что воспитываем с мужем четырех дочерей и не имеем лишних средств. Тогда в саду предложили купить игрушки. Но это не меняет сути, ведь денег нет. Я пыталась объяснить, и мне сказали: если не покупаешь, то принеси из дома. А если нет, то будешь искать новый садик. Это меня возмутило. Почему я должна забирать вещи у своих детей?

Зигура обратилась в местный отдел образования. Там пообещали разобраться и провести профилактическую беседу с руководством дошкольного учреждения.

- Когда заведующая узнала, что ходила жаловаться, предложила заключить договор об отношениях между дошкольным учебным заведением и родителями, - продолжает Лина. - Юристы из отдела образования сказали, что в нем все хорошо, но я подписывать отказалась, побоялась. С тех пор в саду перестали требовать деньги, но началась травля. Воспитательница настраивает против меня родителей группы. Пыталась выставить неблагополучной, провоцировала на скандал. Заявила, что не отдаст мне вечером ребенка, потому что я якобы за ним не наблюдаю.

Заведующая детским садом №18 59-летняя Лариса Тимофеева отрицает свою вину. Объясняет, что Лина Зигура наговаривает.

- Средств никаких не требовала. Речи об этом с мамой не вела. Родители сдают взносы добровольно, сколько смогут, - объясняет Лариса Тимофеева. - Кроме того, в руки я эти деньги не беру. Они поступают в фонд детского учреждения. Отчеты освещаем на сайте садика. У нас все чисто. В дошкольном образовании работаю не один десяток лет, такого еще не было. Не понимаю, почему возникла такая ситуация. Видимо, чем-то мы не угодили этой маме.

В отделе образования Смелы создали специальную комиссию для выяснения ситуации.