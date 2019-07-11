Владимира Драчука обвинили в подделке завещания

- Проблемы на ровном месте напали. Если бы знал, как все обернется - пусть бы кто хотел, тот и ухаживал за дедом, - говорит 47-летний Владимир Драчук из поселка Тростянец на Виннитчине.

Против него в середине мая открыли уголовное производство. Подозревают, что подделал подпись покойного соседа 80-летнего Анатолия Червонецкого и присвоил его дом.

Владимир Драчук - предприниматель. С женой Ларисой, 47 лет, воспитывают четверых детей. Двухэтажный дом рядом с домом Червонецкого возвели в 2007 году. Анатолий Семенович был одинокий, жены и детей не имел. Когда заболел, Драчуки ухаживали за мужчиной до смерти. За это переписал свой дом на Ларису в январе этого года.

- Дядя Толя в прошлом году в июне упал с черешни. Ему стало трудно ходить. К осени вообще не мог подняться на ноги. Попросил, чтобы повезли его на обследование, - рассказывает Драчук. - У Анатолия Семеновича медики обнаружили рак простаты, прописали лекарства и отправили домой. Вскоре перестал вставать с постели, справлял нужду под себя. От бессилия стал вредный. Я нанял сиделку. Только кормила его. Памперсы меняли вместе. Ни разу ни о завещании, ни о деньгах у него не спрашивал.

Перед смертью Анатолий Червонецкий попросил Владимира привезти к нему нотариуса. Их в Тростянце есть три. Двое отказались из-за занятости, третий был в отъезде. Поэтому Владимир привез секретаря сельского совета из соседней Летковки.

- Оставил их самих в доме. Не слышал и не знал, о чем они говорили. Позже секретарь сказала, что дед Толя переписал дом на мою жену, - продолжает. - 30 января деда не стало. Все расходы на погребение взял на себя.

В апреле племянница Анатолия Семеновича 60-летняя Наталья Кафарова, которая живет в российском Ростове, заявила на Драчука в полицию.

- Перед этим говорил с ней по телефону. Рассказал о завещании, о похоронах. Она за все поблагодарила и слова не сказала, что с чем-то не согласна. А здесь села посреди комнаты и заявила, что с места не сдвинется, - говорит Владимир Драчук. - Кричала, что залез в ее карман, дом отобрал. Вызвал полицию, показал документы. И женщину попросили на выход. А позже узнал о деле против себя. Наталья приходила к нам домой, кричала проклятия. Нервы не выдерживают. Соседи говорят, не видели этой племянницы здесь лет 20. Родственники деда, которые есть в Тростянце, не интересовались и не наведывали его. А теперь им резко дом понадобился.

Дом Анатолия Червонецкого расположен возле центральной улицы поселка. Построен в начале 1960-х. Имеет две комнаты, кухню, санузел. Рядом есть почти 30 "соток" земли. Его стоимость оценивается в $5-8 тыс. - это почти 127-204 тыс. грн.

- Меня не интересует ни дом, ни земля. Имею свой двухэтажный и от родителей по наследству достался тоже в два этажа, - говорит Драчук. - Но должен отстоять честь и доброе имя, потому что ни у кого ничего не крал.

Наталья Кафарова поселилась у родственников в Тростянце. Говорит, покойного дядю наведывала, пока на Донбассе не началась война. Потом не смогла ездить по состоянию здоровья - перенесла два инсульта, операцию на сердце.

- Это наше семейное гнездо. Там родилась моя мать и дядя. Поэтому хочу восстановить свои права. Перед смертью бабушка просила мою маму ничего с дядей Толей не делить. Мол, все равно единственной наследнице останусь я. Мать эту просьбу выполнила, - рассказывает Наталья Владимировна. - Думаю, Володя давно положил глаз на наш дом. Он всего три дня ухаживал за дядей. И предполагаю, что давление оказывал на него, чтобы завещание составил. А когда тот отказался, с секретарем подделали подпись и сделали завещание с кучей нарушений. Я точно знаю, что это не дядин почерк и подпись. В свой дом попасть не могу, сразу вызывают полицию. Поэтому написала заявление, что у меня украли дом, все вещи из него, мебель и деньги. А завещание - подделка. Хотела оспорить его через суд. Но там мне в иске отказали. Мол, невозможно установить родственные связи, я гражданка России.

Полицейские изучают все обстоятельства дела. Назначили почерковедческую экспертизу.

В деле нет состава преступления. А доказать подделку завещания будет сложно, говорит адвокат Антон Зубков, 43 года.

- Первое - родственные связи заявителя с умершим не установлены в судебном порядке. Соответственно, она не может претендовать на наследство. Потому в этом производстве нет материального состава преступления, - говорит Зубков. - Второе - секретарь, которая засвидетельствовала документ, дала показания. Их хватит, чтобы дело не пошло в суд. Почерковедческую экспертизу вряд ли проведут. Потому что для сравнения нужна подпись умершего, сделанная примерно в тот же период. Не думаю, что такая есть.