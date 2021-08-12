Владимир Прохнич угрожал взорвать гранату в Кабмине

Ветеран АТО Владимир Прохнич, 43 года, утром 4 августа угрожал взорвать гранатой здание Кабинета министров в Киеве. Зашел внутрь через шестой подъезд.

Полиция перекрыла улицу. Приехал товарищ мужчиныа, волонтер Василий Олексюк.

- Поднялся по лестнице. Володя сидел слева. Говорит: "Они все меня достали. Не хочу никого убивать и садиться в тюрьму". Прослезился, - рассказывает Олексюк. - Говорил с ним, дожимал. Он сам снял боевую часть гранаты и положил в специальный круг, который принесла техническая служба. Накрыли бронежилетом. Зашли спецназовцы. Попросил, чтобы его не ломали. На улице отдал им гранату и обнял Володю: "Главное, что живой".

Прохнича задержали.

- Ситуация нестандартная, потому что это участник АТО, который прошел горнило боевых действий. Был ранен, имел черепно-мозговую травму, - рассказывает председатель Нацполиции Игорь Клименко, 48 лет. - Совершил это преступление, потому что у него так сложились жизненные обстоятельства.

Владимир Прохнич из города Ирпень Киевской области. В 2014-ом ушел добровольцем в батальон "Айдар". Был командиром разведывательно-диверсионной группы саперов. В боях получил четыре контузии и два ранения. Инвалид II группы.

Имеет орден "За мужество" III степени. Уволился из армии в 2017 году. Занимался семьями погибших и покалеченных побратимов. Имеет гражданскую жену и сына от первого брака, рассказала подруга по службе 28-летняя Виктория Дворецкая.

- Была командиром роты, а он моим подчиненным - старшим среди саперов. Прошли не один бой. Человек с четким расчетом и холодным умом. Один из лучших командиров. Держал всех и все под контролем, - говорит Виктория. - Мог себя контролировать, даже когда теряли своих. Это не человек, который ходит всегда с гранатой или вспыхивает, как спичка. Он уравновешенный и мудрый офицер. После увольнения никого из своих не бросил - кому-то с памятником помог, где-то пристроил детей погибших, кому-то собрал на лечение. Если пришел к такому поступку - что-то его довело.

Прохничу сообщили о подозрении по трем статьям - захват государственных зданий, незаконное лишение свободы и незаконное обращение с оружием. Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения - 60 суток содержания под стражей.

Во время заседания Владимир ни с кем не общался, кроме жены. Журналистам его позицию озвучили адвокаты.

"Я искренне сожалею по поводу содеянного. Признаю, что поступил неправильно и нарушил закон. Прошу прощения у тех, кого обидел или напугал своими необдуманными импульсивными действиями. Я не хотел никого обидеть", - говорилось в обращении.

Адвокаты обжалуют меру пресечения. Прохнич во время войны получил травму головы и имеет опухоль мозга, говорят. Злокачественная ли она - им не известно.