Владимир Прохнич угрожал взорвать гранату в Кабмине

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 513
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 792
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1368
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2997
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2367
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 576
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 639
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 423
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6993
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2718
Фото
Все фото
2
5
3
3
4
Сергей Стерненко получил год условно
Сергей Стерненко получил год условно
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Антон Желепа убил четырех человек ворованным &quot;Мерседесом&quot;
Антон Желепа убил четырех человек ворованным "Мерседесом"
&quot;Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома&quot;
"Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома"
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 405
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 135
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2358
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1692
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2021
Просмотров: 99
Вдома
Зранку після дощу на вулицях Тального безлюдно. Вчора увечері я приїхав з Черкас, а сьогодні йду за покупками. — Заодно, — думаю ...
четверг, 12 августа 2021 07:30

Владимир Прохнич угрожал взорвать гранату в Кабмине

  Комментировать
 

Ветеран АТО Владимир Прохнич, 43 года, утром 4 августа угрожал взорвать гранатой здание Кабинета министров в Киеве. Зашел внутрь через шестой подъезд.

Полиция перекрыла улицу. Приехал товарищ мужчиныа, волонтер Василий Олексюк.

- Поднялся по лестнице. Володя сидел слева. Говорит: "Они все меня достали. Не хочу никого убивать и садиться в тюрьму". Прослезился, - рассказывает Олексюк. - Говорил с ним, дожимал. Он сам снял боевую часть гранаты и положил в специальный круг, который принесла техническая служба. Накрыли бронежилетом. Зашли спецназовцы. Попросил, чтобы его не ломали. На улице отдал им гранату и обнял Володю: "Главное, что живой".

Прохнича задержали.

- Ситуация нестандартная, потому что это участник АТО, который прошел горнило боевых действий. Был ранен, имел черепно-мозговую травму, - рассказывает председатель Нацполиции Игорь Клименко, 48 лет. - Совершил это преступление, потому что у него так сложились жизненные обстоятельства.

Владимир Прохнич из города Ирпень Киевской области. В 2014-ом ушел добровольцем в батальон "Айдар". Был командиром разведывательно-диверсионной группы саперов. В боях получил четыре контузии и два ранения. Инвалид II группы.

Имеет орден "За мужество" III степени. Уволился из армии в 2017 году. Занимался семьями погибших и покалеченных побратимов. Имеет гражданскую жену и сына от первого брака, рассказала подруга по службе 28-летняя Виктория Дворецкая.

- Была командиром роты, а он моим подчиненным - старшим среди саперов. Прошли не один бой. Человек с четким расчетом и холодным умом. Один из лучших командиров. Держал всех и все под контролем, - говорит Виктория. - Мог себя контролировать, даже когда теряли своих. Это не человек, который ходит всегда с гранатой или вспыхивает, как спичка. Он уравновешенный и мудрый офицер. После увольнения никого из своих не бросил - кому-то с памятником помог, где-то пристроил детей погибших, кому-то собрал на лечение. Если пришел к такому поступку - что-то его довело.

Прохничу сообщили о подозрении по трем статьям - захват государственных зданий, незаконное лишение свободы и незаконное обращение с оружием. Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения - 60 суток содержания под стражей.

Во время заседания Владимир ни с кем не общался, кроме жены. Журналистам его позицию озвучили адвокаты.

"Я искренне сожалею по поводу содеянного. Признаю, что поступил неправильно и нарушил закон. Прошу прощения у тех, кого обидел или напугал своими необдуманными импульсивными действиями. Я не хотел никого обидеть", - говорилось в обращении.

Адвокаты обжалуют меру пресечения. Прохнич во время войны получил травму головы и имеет опухоль мозга, говорят. Злокачественная ли она - им не известно.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Владимир Прохнич угрожал взорвать гранату в Кабмине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Самолет взорвался и врезался в гору

Самое читаемое
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
3
 Просмотров: 6363
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
8
 Просмотров: 4851
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
6
 Просмотров: 4680
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
 Просмотров: 4455
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
17
 Просмотров: 3762
Скандалы
"Оксана зацепилась за кость. Эксперты сказали, что человеческая"
"Оксана зацепилась за кость. Эксперты сказали, что человеческая" Просмотров: 18
За две недели до смерти написала заявление на мужа
За две недели до смерти написала заявление на мужа Просмотров: 63
6-летнюю Мирославу Третьяк забили кирпичом
6-летнюю Мирославу Третьяк забили кирпичом Просмотров: 936
За издевательства над кошкой посадили на полгода
За издевательства над кошкой посадили на полгода Просмотров: 72
Самолет упал на жилой дом
Самолет упал на жилой дом Просмотров: 81
Больше всего комментируют
4
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
2
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
2
В ОП отреагировали на слова Резникова о войсках США в Украине
1
Квадратные животные: художник показал впечатляющие фото
Голосов: 176
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть