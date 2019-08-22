Владельца сгоревшего отеля арестовали на два месяца

Владельца одесского отеля "Токио Стар" 47-летнего Вадима Черного арестовали на два месяца без права на залог. Такое решение вынес Киевский райсуд города 20 августа. Его обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к тяжелым последствиям.

В ночь на 17 августа в заведении вспыхнул пожар. В отеле находились почти 200 человек. Пожарной сигнализации, гидрантов, огнетушителей не было. Пламя охватило 1 тыс. кв. м площади. От огня и угарного газа погибли девять человек, еще 10 пострадали.

Меру пресечения Черному выбирали почти сутки. Сначала владелец отеля обратился в суд с ходатайством об отводе судьи. Объяснил это тем, что в 2015-м, когда он был редактором интернет-издания, опубликовал критическую статью с упоминанием теперешнего председательствующего суда. Ходатайство отклонили. Затем четверо защитников Вадима Черного настаивали, что подозрение ему вручили с нарушением. Поэтому прокуроры зачитали его во второй раз. Главный раввин Одессы Авроом Вольф предлагал взять владельца отеля на поруки. Но и такое предложение суд отклонил.

Во время судебного заседания выяснилось, что официально отеля "Токио Стар" не существует.

- По документам это склад, - говорит руководитель областной Госархстройинспекции Игорь Черкасов.

Черный объяснил, что ему якобы принадлежит не все здание, а только первый этаж, где пожара не было. Поэтому обвинения прокуратуры безосновательны. Свой арест назвал политическим заказом, обжалует его в апелляции.

Сейчас из девяти погибших опознаны восемь. Среди них - пара из Балты 18-летняя Ольга Романюк и 17-летний Николай Кравченко, которые приехали на отдых. Их похоронили 19 августа. Еще двое - киевляне 24-летний Евгений и 23-летняя Маргарита. Приехали в Одессу на день погулять. После ночевки в отеле должны были отправиться в столицу. 16 августа в 23:16 еще были на связи. Товарищ приглашал их к себе, однако Евгений отказался. Сгорели в гостиничном номере, держась за руки. Самой младшей из жертв - 10 лет. На отдых приехала из Сум с матерью. Погибли обе.