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пятница, 02 августа 2019 07:45

Виталий Глазунов убил отца и мать

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— Соседи живут в страхе, все мы боимся, что Виталий вернется. Не можем представить, чтобы он опять зашел во двор, — рассказывает 58-летняя Валентина Троцкая, тетка Виталия Глазунова, 28 лет. Его подозревают в убийстве 50-летних родителей Татьяны и Олега в селе Ковалевка, за 10 км от Полтавы.

6 июля на ул. Покровской вспыхнул пожар. В доме и летней кухне нашли тела супругов со смертельными травмами на шеях. Через несколько часов правоохранители задержали сына погибших Виталия. Он во всем сознался.

На следственном эксперименте показал, как сначала во флигеле зарубил отца топором. Потом схватил нож и пошел в хату, где спала мать. Нанес ей удары в шею и грудь. Тела замотал тряпьем и поджег. Согласно предварительной версии, подозреваемый требовал у родителей деньги, потому что страдает на лудоманию — зависимость от азартных игр.

— Никогда не подумала бы, что с моей сестрой Таней такое случится. Скорее боялись, что с Виталием могло что-то плохое произойти. Он же играл, понимаете, — рассказывает телефоном Валентина Троцкая. — Мы слышали разные версии, почему он это совершил. И от следователей, и по селу слухи ходят. Виталий тоже сознавался, но то такой лгун, что отродясь правду не скажет.

— Таня, его мать, не верила, что сын может что-то сделать. А я говорила — дыма без огня не бывает. И в селе болтали, что с ним что-то не то. О страсти к играм рассказывали немало. Таня доверяла, всегда на его стороне была. Мне отвечала: у тебя же свои дети есть, сама понимаешь. Мало рассказывала о сыне. Не знали мы и о том, что он деньги требует.

Рассказывает о трагедии:

— Мой старший сын ездил к ним накануне ночи убийства. Таня покупала нам зерно, сын хотел забрать. Рассказывал — сестра с мужем вместе стояли, шутили. Олег помог загрузить зерно в авто. Все было нормально. И вот на утро узнаем о пожаре и их гибели. После того, как Виталия забрали следователи, не видела его. И не хочу. Еще во время первого суда сказала, что отказываюсь от него. Потому что нормальный человек такого не сделает. Мы хотим для него пожизненное заключение, не должны такие люди по земли ходить. Он еще и домашний арест требует. Как так? Дома будет жить? По той хате полусожженной будет ходить?

Супруги Глазуновы имели еще дочь 18-летнюю Дарию. Единственная из всей семьи хочет встретиться с братом.

— Хочет посмотреть ему в глаза, — добавляет Валентина Михайловна. — Ребенок остался без родителей, очень переживает все это. И дома у нее нет. Мы забрали ее к себе.

8 июля суд назначил содержание под стражей. Однако Виталий подал на апелляцию об изменении меры пресечения. 24 июля на суде просил домашний арест.

На заседании Виталий Глазунов постоянно отводит глаза. Председательствующая судья — Лилиана Низельковская, судьи — Владимир Костенко и Василий Маличенко. Зачитывают суть дела относительно изменения меры пресечения, предоставляют слово адвокату обвиненного.

— Прошу отменить решение об избрании меры пресечения, — начинает Евгений Фабро. Бумагу с записями держит перед собой. Руки слегка дрожат. — Обвиняемый полностью признает свою вину и готов сотрудничать со следствием. Также он не планирует скрываться или уничтожать вещественные доказательства. Поэтому, принимая во внимание это, Виталий Глазунов может находиться под домашним арестом, а не в изоляторе.

Судьи молча заслушивают адвоката, предоставляют слово подсудимому. Однако Виталий отказывается говорить. Только соглашается с адвокатом.

— Вы действительно считаете, что он сможет жить в том доме, где убил родителей? Как вы это себе представляете? — обращается к Фабро судья Василий Маличенко.

— Я был по адресу, где все случилось. Да, там можно жить. Конечно, часть дома повреждена, однако есть уцелевшие комнаты, — отвечает адвокат.

Дальше выступает прокурор.

— Глазунов может скрываться от органов расследования, поскольку за совершение криминального правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение, — докладывает. — Кроме того, подозреваемый может уничтожить те вещественные доказательства, которые не получены, потому что в настоящее время следствие еще длится. Глазунов может повлиять каким-либо образом на свидетелей преступления. Проживать в поврежденном доме невозможно.

Виталий Глазунов постоянно смотрит вниз. Голову не поднимает, даже когда судьи возвращаются в зал. Суд отказывает. Обвиняемый остается под арестом, пока будет продолжаться следствие.

На этом заседание завершается. У меня минута, чтобы поговорить с Глазуновим. Он молча отворачивается, когда слышит о родителях.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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