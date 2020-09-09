В университете варили наркотики

Во Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий им. Степана Гжицкого выявили нарколабораторию.

Производством полусинтетического наркотика метадона занимался заведующий лабораторией Александр Зайцев. Организовал бизнес 35-летний совладелец кальян-бара, который имеет судимость за контрабанду наркотиков. 25-летний кандидат в мастера спорта, работал в заведении, отвечал за фасовку и сбыт. Принимал заказы и организовывал отправку 21-летний работник этого же бара.

- За раз варили до килограмма наркотиков. Стоимость грамма на "черном рынке" стартует от 600 гривен, — говорит Ирина Диденко из областной прокуратуры. — Сбывали товар через специально созданный интернет-магазин. Рассылали по почте, получив перед этим предоплату на банковские счета.

Сами производители не употребляли наркотиков. Во время задержания у них изъяли метадона на 700 тыс. грн. Всем грозит до 12 лет тюрьмы.