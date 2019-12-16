В убийстве Павла Шеремета подозревают пятерых человек

13 декабря Печерский районный суд в Киеве избрал меру пресечения музыканту и добровольцу 41-летнему Андрею Антоненко, детскому кардиохирургу и волонтеру 40-летней Юлии Кузьменко и военной медсестре 26-летней Яне Дугарь.

Первых двух арестовали на два месяца без права на залог. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест. За месяц до этого взяли под стражу супругов добровольцев, ветеранов войны 40-летнюю Инну и 41-летнего Владислава Грищенко.

Их подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" 44-летнего Павла Шеремета. Его взорвали по дороге на работу 20 июля 2016-го в автомобиле, принадлежавшем гражданской жене Алене Притуле. Взрывчатку к днищу машины прикрепили ночью.

Имена подозреваемых полиция назвала 12 декабря. На брифинге были руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский.

По версии следствия, организовал группу Антоненко, подрывала авто - Кузьменко, Дугарь проводила разведку места преступления. Изготовить взрывчатку могли супруги Грищенко.

За 3,5 года по делу Шеремета полиция допросила более 3700 человек, отработали 80 млн телефонных разговоров, изучили записи 221 камеры видеонаблюдения.

По заключению правоохранительных органов, Яна Дугарь фотографировала расположения камер на месте, где вскоре взорвалась машина журналиста. Эти же камеры зафиксировали мужчину и женщину, которые ночью закрепили взрывное устройство на дне авто. По версии следствия, это - Антоненко и Кузьменко.

- Антоненко живет неподалеку. Часто носит одежду со специфическими эмблемами, которые похожи на изображение на одежде предполагаемого убийцы Шеремета, - говорит на брифинге первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль.

Мужчина на видео хромает, как и в то время Антоненко. За несколько месяцев до взрыва ему оперировали ногу. Мобильные телефоны Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко ночью перед убийством были либо выключены, либо не использовались. Что нехарактерно для этих людей, говорят в полиции.

По данным следствия, утром, после закладки взрывчатки, Юлия Кузьменко вернулась на ул. Ивана Франко. На территории заброшенного дома надела спортивный костюм и подошла к дому, в котором жил Шеремет. Дождалась, пока его машина отъедет на безопасное расстояние и привела в действие взрывчатку. Вернулась в недострой, переоделась и покинула место преступления, заявили в суде.

В Косово на Ивано-Франковщине летом 2018 года было покушение на бизнесмена. Тогда неизвестные прикрепили под его "Рендж Ровер" взрывное устройство, но оно отпало от днища, обработанного полимерным покрытием. На взрывчатке эксперты нашли ДНК супругов Грищенко. Следователи говорят: изъятое устройство и способ его крепления к машине почти идентичны тем, что использовали во время убийства Шеремета.

Еще один фигурант - Иван Вакуленко. Был участником боевых действий на Донбассе. Он вроде бы возил Грищенко своим авто. Исчез после вызова на допрос по делу Шеремета. Его нашли застреленным в квартире сестры - совершил самоубийство, говорят в полиции.

Правоохранители провели несколько экспертиз видеозаписей с места преступления. К одной из них привлекли британского эксперта Ивона Бирча.

- Обнародованные результаты - десятая часть того, что собрало следствие. Аргументы серьезные. Убежден, следователи не ошиблись, - говорит министр внутренних дел Арсен Аваков, 55 лет.

Следствие пришло к выводу, что Шеремета убили ради дестабилизации ситуации в государстве.

"Антоненко Андрей, увлекся ультранационалистическими идеями, культивировал величество арийской расы, стремился сделать свои взгляды объектом внимания общественности. Воплощая свой преступный замысел, подыскал лиц, имеющих аналогичные взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям", - говорится в материалах дела.

Заказчик убийства остается неизвестным.

Все подозреваемые причастность к делу отрицают.

- Есть куча нестыковок. Первая - группу для подрыва собирал Антоненко. К примеру, с Яной Дугарь он не был знаком. Когда ее фамилию зачитывали в суде - вообще думал, что это - мужчина. Значит, не знал, кого собирает? - говорит волонтер 34-летний Назар Приходько. - Андрей и Юля не похожи на людей, которых заметили вблизи авто Шеремета. Не подходят по росту, телосложению. У Андрея сломано правое ухо, а у мужчины на видео - оно целое. У него не такая форма бороды, узкие плечи. И женщина на видео - значительно выше Юлии. Формулировка мотива - скопирована с методичек КГБ. Все это дело - дискредитация волонтеров, добровольцев.

О невиновности задержанных говорят и их друзья.

- Яна Дугарь имеет алиби. С 3 июня по 29 сентября была в военной части, где проводила операции, - говорит волонтер-медик, а ныне народный депутат Яна Зинкевич, 24 года. Справку об этом показывает в суде.

Адвокаты заявляют, что фото, с которым сравнивали Дугарь, сделано в то время как Яна была за границей. Впервые она попала в Киев в июле 2017 года, когда получала награду от тогдашнего министра обороны Степана Полторака.

Юлия Кузьменко не была знакома с Яной Дугарь и Андреем Антоненко до осени 2016 года. А с семьей Грищенко - до лета 2018 года, говорит адвокат подозреваемого Влад Добош. Он ставит под сомнение заявления следствия, что телефон Юлии Кузьменко 19 июля 2016 года с 19:00 был неактивен. Как доказательство имеет скриншоты ее переписки с подругой.

- Я знаком с "Рифом" (позывной Андрея Антоненко. - ГПУ) с конца 1980-х. Он - патриот. Активно поддерживал наших бойцов концертами, стал сержантом ООС, - говорит Сергей Величанский, знакомый Антоненко. - Для подставы он яркая личность. Смотря на судилище без каких-либо доказательств, предполагаю, что озвученные подозрения - это часть спецоперации.

Дело Шеремета - это стыд, позор, показуха и ничем не оправданная спешка отчитаться "сырым" процессуальным материалом перед начальством, считает адвокат Константин Рыбачковский, 45 лет.

- Следствие не предоставило ни одного прямого доказательства вины и факта. Показали оценочные суждения следователей, - говорит юрист. - Те, кто выступал, нарушали несколько конституционных прав человека. Это и презумпция невиновности, и принцип неприкосновенности чести и достоинства гражданина. Нельзя называть фамилии подозреваемых, пока нет обвинительного приговора суда, который вступил в силу. Нельзя никого публично обвинять без проверенных судом доказательств.