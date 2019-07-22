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вторник, 23 июля 2019 06:06

В убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова есть новые подозреваемые

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В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслава-Хмельницкого Киевской области появились еще двое подозреваемых. Это - 26-летний Дмитрий Кривошей и Станислав Петровец, 16 лет. Обоих обвиняют в хулиганстве.

За умышленное убийство ранее арестовали полицейских - 31-летнего Ивана Приходько и 42-летнего Владимира Петровца. Днем 31 мая они в нерабочее время стреляли по жестяным банкам во дворе. Кирилл Тлявов жил неподалеку, играл возле своего двора. Одна из выпущенных пуль попала мальчику в голову. Его пытались спасти столичные врачи, но через четыре дня Кирилл умер.

18 июля Голосеевский райсуд Киева арестовал Кривошея на два месяца. Он подтвердил, что в тот день выпивал в компании друзей-полицейских. Вместе стреляли. Просил не брать его под стражу.

- Я действительно дважды выстрелил, но в сторону поля. Повредить никому не мог, - говорит на суде Дмитрий Кривошей. - Где сейчас оружие - понятия не имею.

О Кривошее известно, что он живет в Цыблях Переяслав-Хмельницкого района. Работает мастером в районных теплосетях, холост, детей нет. Станислав - сын обвиняемого Владимира Петровца. На время следствия будет находиться под домашним арестом. Оружие, из которого стреляли, полицейские не нашли. Поэтому не могут установить, кто сделал смертельный выстрел.

По делу допросили 53 свидетеля, провели 34 обыска у фигурантов, их родственников, знакомых, назначили более 10 судэкспертиз. Есть первые результаты, их пока не разглашают. В Переяслав-Хмельницком отделе полиции, где работали подозреваемые, произошло служебное расследование. По его результатам наказали 12 правоохранителей. Шесть руководителей сняли с должности, еще шестеро работников получили выговоры.

Автор: Анна БОВА
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