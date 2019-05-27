В Польше сгорел автобус с украинцами

Автобус сообщением Киев - Прага выгорел дотла у города Альверня на юге Польши. Пожар произошел около часа ночи 26 мая. Внутри находились 70 украинцев. Всех эвакуировали, пострадавших нет.

- Возгорание в двигателе. Пламя охватило весь автобус. Он сгорел полностью и прожег дыру в асфальте. После инцидента правая полоса движения в направлении Катовице была заблокирована, - рассказали в дорожной комиссии польского Балице. - Эвакуированных людей доставили в комнату обслуживания пассажиров, оттуда их пересадили на другой автобус.

Огонь частично уничтожил вещи и документы пассажиров.

- В автобусе ехали люди из разных украинских городов. Одни в Прагу, другие - в Польшу на заработки, - рассказывает пассажир Виталий. - Некоторые без обуви выскакивали из автобуса. С десяток пассажиров остались без документов. Им обещали помочь с восстановлением.

Автобус был на украинских номерах. Относится к европейской сети международных автобусных пассажирских перевозок "Еколайнс", по словам пассажиров. Кто компенсирует людям убытки - пока неизвестно.