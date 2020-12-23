В катастрофе самолета с курсантами подозревают трех военных

18 декабря по делу о крушении самолета Ан-26 под Чугуевом на Харьковщине вручили первые подозрения. Командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины 58-летнего Сергея Дроздова подозревают в халатности. Командира воинской части А4104 в Чугуеве и руководителя полетов этой части - в нарушении правил полетов.

Доказательства после ряда экспертиз по их причастности - бесспорные, считают в Государственном бюро расследований и прокуратуре.

- Их подозревают в нарушении правил полетов и подготовки к ним, эксплуатации самолетов и в небрежном отношении к службе, - объяснил Вадим Приймачок из Государственного бюро расследований.

В день трагедии произошли нарушения при подготовке полета Ан-26 и во время катастрофы. Самолет был неисправен. На борт допустили посторонних лиц. А именно курсантов-летчиков, не имевших опыта управления лайнером с нагрузкой. Командир воздушного судна также не имел навыков управления им в ночное время, по заключению экспертов.

Самолет Ан-26Ш упал вблизи военного аэродрома в Чугуеве вечером 25 сентября. На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Уцелел 20-летний Вячеслав Золочевский, остальные - погибли.

Катастрофа произошла из-за технической неисправности в одном из блоков системы управления двигателя. Также были грубые нарушения в организации полетов. Такие первые результаты расследования сообщал в начале октября вице-премьер-министр, председатель государственной комиссии по выяснению причин и обстоятельств катастрофы Олег Уруский, 57 лет. Подозрение трем военным - это лишь первый этап дознания, говорят следователи.

В командовании Воздушных сил считают точку в этом деле должен поставить суд.

Сергей Дроздов подтвердил, что получил подозрение на 30 страницах. Не понимает, кому это нужно и с какой целью делается.

- 20 ноября утвердили акт технического расследования катастрофы. Назвали основные причины. По этим выводам в ГБР должны были определить виновность и степень вины должностных лиц и всех причастных к этой катастрофе, - сказал Дроздов в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером". - Зато подозрение вручили мне.

Добавил, что не раз заявлял о необходимости модернизации военной техники. Если бы на уровне руководства государства прислушались к предложениям и приобрели современную, катастрофы могло не произойти.

- Воздушные силы не получили в этом году новой техники. Изготовление Ан-178 должно начаться в 2021-ом. Сейчас "самые молодые" самолеты на вооружении Воздушных сил - 1991 года выпуска, - говорит Дроздов.

Считает, что такие подозрения подрывают моральный дух военнослужащих и дискредитируют их.

22 декабря Печерский районный суд столицы взял под стражу командира воинской части А4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова и руководителя полетов этой воинской части Александра Жука. Командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова - отпустил под личное обязательство.