В катастрофе самолета с курсантами подозревают шестерых военных

 
Ексклюзивы
1/5
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 189
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 1702
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 459
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 387
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 423
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 1296
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 756
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 1368
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Просмотров: 216
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
5
3
3
4
3
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Антон Желепа убил четырех человек ворованным &quot;Мерседесом&quot;
Антон Желепа убил четырех человек ворованным "Мерседесом"
&quot;Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома&quot;
"Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома"
Бывшего министра подозревают в убийстве
Бывшего министра подозревают в убийстве
Интервью
1/5
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 1539
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 387
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 585
Как бороться с зависимостью детей от игр
Как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 369
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 243
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 мая 2021
1 Просмотров: 342
Замах
Група захоплення діяла блискавично. Міцненькі чоловіки в цивільному набігали з різних боків, хтось уже заломлював об'єкту руки. Затриманого ...
четверг, 20 мая 2021 07:20

В катастрофе самолета с курсантами подозревают шестерых военных

  Комментировать

"Флюгирую левый. Управление как?" - "Никак" - это была последняя беседа бортового техника 40-летнего Олега Козаченко и 30-летнего Богдана Кишени, командира экипажа Ан-26Ш, разбившегося под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября прошлого года.

В работе левого двигателя произошел сбой. Перед взлетно-посадочной полосой самолет наклонился, крылом зацепил землю и взорвался.

На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил только курсант Вячеслав Золочевский.

Следствие длилось почти восемь месяцев. Над делом работали сотни экспертов и следователей. Установили, что основная причина трагедии - разрешение на взлеты конвейерным способом.

По таблице полетов, в тот день группа должна была выполнять упражнение заруливания в бокс после пролета кругом и полной остановки. Курсанты должны были меняться после осмотра самолета техниками. Но вместо этого отрабатывали конвейер - наматывали круги без остановки.

- Поломку левого двигателя обнаружили во время захода на последний залет. Из-за конвейера проблему не заметили вовремя, - говорит Вадим Примачок из следственного отдела Государственного бюро расследований. - Добавился ряд других нарушений. Полеты конвейером на АН не предусмотрены руководством по летной эксплуатации. Борт был перегружен в два раза. К полетам допускали курсантов, которые не закончили подготовку. А командир экипажа не имел необходимой квалификации для управления самолетом в ночное время.

О проблемах экипаж доложил руководителю полетов за 8 мин. до катастрофы. Борт начал терять скорость, и его потянуло влево. Но руководители не предоставили практической помощи экипажу для безопасной посадки.

Подозреваемых в деле шестеро - командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, бывший начальник Университета воздушных сил Александр Туринский, командир воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслав Глазунов и два его заместителя, а также руководитель полетов Александр Жук. Их могут посадить на 15 лет.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В катастрофе самолета с курсантами подозревают шестерых военных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

Учительница отсидела за секс с учеником 7,5 лет, а потом вышла за него

В трех винницких маршрутках произошли теракты

Зеленский принес присягу президента

Пилот впервые перелетел океан

Ученый впервые описал ВИЧ/СПИД

"Она святая и пахнет медом" - священник выкопал тело матушки и заставил ее молиться

Самое читаемое
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 12447
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
25
 Просмотров: 4671
Гре*ные украинские законы: женщина со своими детьми выбросили паспорта
Гре*ные украинские законы: женщина со своими детьми выбросили паспорта
 2 Просмотров: 3753
Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
5
 Просмотров: 3510
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
4
 Просмотров: 3240
Скандалы
"Еще две секунды - и я бы уже не мучилась. Но мне помешали"
"Еще две секунды - и я бы уже не мучилась. Но мне помешали" Просмотров: 225
"Я показал нож. Думал, это их остановит"
"Я показал нож. Думал, это их остановит" Просмотров: 945
"Свидетели молчат, будто никто ничего не видел"
"Свидетели молчат, будто никто ничего не видел" Просмотров: 351
"Брату давал последний шанс. Но он не исправился"
"Брату давал последний шанс. Но он не исправился" Просмотров: 1035
60 семей живут в квартирах-призраках
60 семей живут в квартирах-призраках Просмотров: 126
Больше всего комментируют
19
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
5
В США украинского нардепа назвали агентом России
2
Гре*ные украинские законы: женщина со своими детьми выбросили паспорта
1
Замах
1
Все, что необходимо знать о замене фильтров для АКПП
Голосов: 1306
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть