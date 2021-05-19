В катастрофе самолета с курсантами подозревают шестерых военных

"Флюгирую левый. Управление как?" - "Никак" - это была последняя беседа бортового техника 40-летнего Олега Козаченко и 30-летнего Богдана Кишени, командира экипажа Ан-26Ш, разбившегося под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября прошлого года.

В работе левого двигателя произошел сбой. Перед взлетно-посадочной полосой самолет наклонился, крылом зацепил землю и взорвался.

На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил только курсант Вячеслав Золочевский.

Следствие длилось почти восемь месяцев. Над делом работали сотни экспертов и следователей. Установили, что основная причина трагедии - разрешение на взлеты конвейерным способом.

По таблице полетов, в тот день группа должна была выполнять упражнение заруливания в бокс после пролета кругом и полной остановки. Курсанты должны были меняться после осмотра самолета техниками. Но вместо этого отрабатывали конвейер - наматывали круги без остановки.

- Поломку левого двигателя обнаружили во время захода на последний залет. Из-за конвейера проблему не заметили вовремя, - говорит Вадим Примачок из следственного отдела Государственного бюро расследований. - Добавился ряд других нарушений. Полеты конвейером на АН не предусмотрены руководством по летной эксплуатации. Борт был перегружен в два раза. К полетам допускали курсантов, которые не закончили подготовку. А командир экипажа не имел необходимой квалификации для управления самолетом в ночное время.

О проблемах экипаж доложил руководителю полетов за 8 мин. до катастрофы. Борт начал терять скорость, и его потянуло влево. Но руководители не предоставили практической помощи экипажу для безопасной посадки.

Подозреваемых в деле шестеро - командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, бывший начальник Университета воздушных сил Александр Туринский, командир воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслав Глазунов и два его заместителя, а также руководитель полетов Александр Жук. Их могут посадить на 15 лет.