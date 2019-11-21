"В хранилище нет кислорода. Выжить не было шансов"

17 ноября в селе Серетец Зборовского района Тернопольской области похоронили 28-летнего Игоря Кметя и его дядю Ивана Кошина, 46 лет. Были на заработках в Польше, работали на агропредприятии. 10 ноября должны были возвращаться на родину. В тот же день мужчин нашли мертвыми в холодильной камере для фруктов в селе Садковице Лодзинского воеводства.

- У Ивана Кошина умер отец. Разбил инсульт. С племянником собирались на похороны, - рассказывает староста села 48-летний Игорь Балтарович. - Утром за ними приехал украинский перевозчик. Мужчин нигде не было. Начали искать. Нашли обоих мертвыми в холодильнике для фруктов. Как там оказались - никто не знает.

Увидел тела работников их работодатель, по данным польской полиции. Это владелец предприятия, на территории которого расположено фруктохранилище. Сразу вызвал полицию и "скорую".

В хранилище нет кислорода. Его выкачали. Зато напустили азот, чтобы фрукты не портились. У мужчин не было шансов выжить.

- Все работники предприятия знали, что заходить в хранилище нельзя. Человеку там нечем дышать, погибнет, - говорит Аркадиуш Чмилевский с Равского контрольно-пропускного пункта. - Как двое работников там оказались - выяснить пока не удалось.

Предполагают, в склад Иван с Игорем попали через окно. Но выбраться не смогли, потому что извне его кто-то закрыл. Кто это мог сделать и почему туда полезли - неизвестно. В полиции эту версию не комментируют.

Иван Кошин с женой и 13-летним сыном жил на хуторе Лещина возле села Загорье Зборовского района. Игорь - в Серетце с родителями и младшей сестрой Светланой. Имел девушку, с которой планировал пожениться.

На заработки мужчины поехали 14 августа.

- Игорь был хороший и искренний. Никому не отказывал в помощи, - говорит Наталья Гула, была классным руководителем Игоря. - Иван с Любой поженились лет 14 назад. Она работала в школе завучем. Затем выехали в Тернополь. Мужчина имел там комнату в общежитии, водителем был. Никто толком не знает, что случилось с ребятами на заработках. Думаю, это страшное стечение обстоятельств. Все местные люди и из окрестных сел собирали деньги, чтобы привезти их тела домой. Шокированы трагедией.

Несчастный случай могли подстроить, чтобы не платить мужчинам за работу, предполагают их знакомые.

Игорь и Иван имели трудовые визы, на агропредприятие поехали работать второй раз по приглашению работодателя. Налог за них не платил. Официально оформил только 8 ноября, сказали родным в консульстве.

- В селе говорят, что несчастный случай могли подстроить. Чего бы им лезть в ту камеру, если знали о риске? - говорит односельчанин умерших 56-летний Григорий, фамилию просит не указывать. - Уже 9 ноября родные не могли до них дозвониться. Раньше такого не случалось. Полагают, с тех пор были мертвы. Откуда-то узнали, что когда за ребятами приехал перевозчик, то работодатель посоветовал водителю их не ждать. А по-тихому уезжать.

Расследует дело районная прокуратура польского города Рава Мазовецка.

- Для базовых гарантий безопасности каждый работник должен иметь рабочую визу и официальный договор на трудоустройство, - говорит адвокат Сергей Старенький, 46 лет. - Если с оформлением работодатель затягивает, надо жаловаться местной полиции или налоговой. Но это если есть трудовая виза и договор о сотрудничестве. Когда на заработки едут по туристической визе, это нарушение со стороны работника. Никакие социальные гарантии для него не предусмотрены.

900 тысяч украинских заробитчан официально работают в Польше, по данным тамошнего Нацбанка.