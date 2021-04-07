"В гробу - не Николай Иванович. Там какая-то женщина"

- Было тяжело узнать такую ​​новость. У мужа сердце схватило от нервов. Откачивали, - 35-летняя Татьяна Стус из Богодухова на Харьковщине вспоминает, как почти похоронила вместо отца чужую женщину.

О подмене семье сообщили, когда траурная процессия уже была на кладбище. После звонка гроб с кладбища повезли обратно в морг - поменяли тела, а затем вернулись.

Родители Татьяны Стус - Любовь и Николай Мирные попали в Богодуховскую районную больницу две недели тому назад. У матери диагностировали пневмонию. У отца упал уровень сахара в крови. Болел диабетом. Не прослушивалось левое легкое.

- У мамы - положительный тест на коронавирус. У отца тоже заподозрили. Он был в тяжелом состоянии. Мать сидела у него в палате на стуле, - рассказывает Татьяна Стус. - 29 марта папе стало совсем плохо. Перестал дышать, реанимировали. После маминого звонка я сразу приехала. Смотрю, его везут в реанимацию. Подбежала. Кричу, плачу. Он взял меня за руку, хотел что-то сказать. Не смог. Больше живым отца не видела.

Николай Иванович умер от сердечной недостаточности, считают медики. После его смерти пришел отрицательный ПЦР-тест. Тело мужчины отдали в специальном мешке - как всех, кто умирает в ковид-отделении. 30 марта мужчину отпели дома. Хоронили в закрытом гробу.

- Когда уже должны были спускать гроб в яму, у меня зазвонил телефон, - говорит 38-летний Сергей Стус, зять Николая Ивановича. - Звонил не врач или главная медсестра, хотя имеют мой номер. А муж работницы больницы - мой знакомый. Говорит: "Сергей, в гробу не Николай Иванович. Там какая-то неопознанная женщина. Что-то напутали при выдаче тел". У нас был шок.

В больнице признают ошибку. Объясняют, что заведение переполнено. На 60 коек вдвое больше пациентов.

- Люди лежат в коридорах на топчанах. И каждый день новые поступают. Медики не выдерживают нагрузки, падают с ног. Когда тело умершего выдали, тоже много новых больных привезли. Медсестра не успела проследить, все ли верно, - говорит заместитель главного врача Богодуховской больницы Яна Грищенко, 53 года. - Это досадная ошибка из-за человеческого фактора. Мы же не роботы. Преднамеренной подмены не было, бирки - подписаны. И родственник присутствовал, когда выдавали тело. Мы понимаем их горе. просили прощения. Разбираемся с работой медсестры, которая не проконтролировала. И работника, который тела перепутал.

Действия работников больницы проверит комиссия городского совета.

- Понимаем, что это нечаянная ошибка. Но выводы сделаем, - говорит 50-летняя Оксана Сизоненко, заместитель городского головы.

Второй раз заупокойную литургию по Николаю Ивановичу не проводили. Священник объяснил, что близкие и так за него молились.

Семья Стуса обратилась в полицию. Там проверяют, не было ли в действиях медработников небрежности.

Ивана Коваля похоронили дважды

В Чернигове 71-летнего Ивана Коваля похоронили дважды в июле 2018-го. В патолого-анатомическом отделении родным отдали тело чужого человека. А их родственника похоронила под другим именем незнакомая семья. Пришлось провести эксгумацию и перезахоронить покойного. Оказалось, на телах покойников перепутали бирки. В морг их привезли одновременно, были одного возраста. В деле разбиралась полиция.

39-летнюю Нелю Байдюк из Одессы кремировали вместо другой покойной в январе 2016-го. Умерла от пневмонии. Покойниц перепутала санитарка морга. Отдала тело Байдюк не той семье. Женщины были одного возраста и имели схожие фамилии. Мужчина, который первым приехал забирать умершую, ошибку не заметил.

Родные Нели Байдюк забрали урну с ее прахом и похоронили. Тело другой покойной отдали ее родственникам.