В доме заложили взрывчатку, чтобы скрыть убийство

 
Ексклюзивы
1/5
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 225
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1035
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 234
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 612
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 1620
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 702
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 153
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 207
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 549
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 675
Фото
Все фото
2
5
3
3
4
Сергей Стерненко получил год условно
Сергей Стерненко получил год условно
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Антон Желепа убил четырех человек ворованным &quot;Мерседесом&quot;
Антон Желепа убил четырех человек ворованным "Мерседесом"
&quot;Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома&quot;
"Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома"
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 729
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 702
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 153
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1422
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 261
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
23 июня 2021
Просмотров: 369
Нормальні чоловіки
У містечку, де живе моя мати, ходжу до двох Оксан. Одна – робить нігті, друга – стриже. У першої – свекруха в Німеччині. Вийшла ...
четверг, 24 июня 2021 07:51

В доме заложили взрывчатку, чтобы скрыть убийство

  Комментировать
 

- Я шла в магазин, когда услышала страшный грохот. Оглянулась - увидела языки пламени из нашего дома. Пока добежала - уже пылало до крыши, - рассказывает 38-летняя Наталья, жительница пятиэтажки на ул. Владимирской, 99, в селе Белогородка Бучанского района Киевской области.

Взорвалось в квартире на третьем этаже 21 июня в 13:20. Начался пожар. Огонь распространился на верхние этажи и кровлю. Горело около 650 кв. м. Спасатели вывели из дома 40 человек, часть снимали при помощи лестниц. Пожар тушили более 6 часов. Один человек погиб. Еще девять пострадали. Трое находятся в Боярской районной больнице, в тяжелом состоянии - 12-летний парень.

- Люди запаниковали. Не понимали , что произошло. Кто-то хватал документы, детей - и на улицу, - продолжает Наталья. - Кто-то не смог спуститься. Третий этаж затянул едкий дым. Поднимались вверх. Там детей заворачивали в мокрые простыни и ждали помощи. Наша квартира на первом этаже. Там все залито и стекло выбило. Видно, когда балка упала.

В квартире, где рвануло, жил 47-летний Сергей Борисович. Известно, что он из Кременчуга Полтавской области. Чем занимался - устанавливает следствие. Погиб не в огне, его убили. Помещение взорвали, чтобы скрыть преступление, говорит начальник областной полиции Андрей Небытов, 41 год.

- Мужчине перерезали горло, трижды ударили ножом в грудь, вырезали сердце и часть легких. Подозреваемого установили и задержали. Это моряк, ему 43 года. Жил неподалеку. Имеет семью, она живет в Севастополе, - рассказывает Небытов. - Следователи и оперативники собирают доказательства для объявления ему подозрения за умышленное убийство и уничтожение имущества опасным способом. Выясняют мотив.

Дом, где произошел взрыв, на 70 квартир. 40 человек остались без жилья - у одних сгорело, у других - залито водой. Версию о взрыве газа спасатели отвергали сразу.

- Похоже на взрывчатку. Когда происходит утечка газа, он накапливается в коридорах, вентиляционных шахтах, помещениях. Позже из-за малейшего стороннего давления происходит взрыв. Обычно он приводит к масштабным разрушениям. В этом случае последствия не такие тяжелые, - говорит Сергей Майстренко из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области. - В квартире, где был эпицентр, мы нашли тело. Сильно обгорело.

В первую ночь после трагедии людям предлагали ночлег в местном клубе, сельсовете. Пострадавших размещали у себя односельчане, другие шли к родственникам.

- Ведем переговоры с застройщиками и руководителями гостиниц, чтобы временно отселить пострадавших. Людей обеспечим необходимым. Ночью дом будем охранять, чтобы не было мародерства, - говорит глава областной администрации Василий Володин.

Вопросам компенсации пострадавшим занимается комиссия, рассказал руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Киевской области Василий Слободяник.

- Если местных финансов будет недостаточно, то комиссия ГСЧС районного уровня будет обращаться к областной. Чтобы выделили дополнительные средства, - говорит Слободяник.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В доме заложили взрывчатку, чтобы скрыть убийство». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июня

Наполеон без боя вошел в Москву

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру
13
 Просмотров: 9650
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
4
 Просмотров: 8973
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 6489
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21 Просмотров: 6354
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 6156
Скандалы
"Умоляла мужа подписать документы. Он вроде отказался"
"Умоляла мужа подписать документы. Он вроде отказался" Просмотров: 27
"Беркутовцев" впервые осудили за разгон Майдана
"Беркутовцев" впервые осудили за разгон Майдана Просмотров: 162
Супругов расстреляли за 23 тысячи долларов долга
Супругов расстреляли за 23 тысячи долларов долга Просмотров: 333
Вячеслав Попенко выпал из кабины канатной дороги
Вячеслав Попенко выпал из кабины канатной дороги Просмотров: 72
Сергей Стерненко получил год условно
Сергей Стерненко получил год условно
2
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
5
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
3
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
1
В Украине чествуют память жертв Второй мировой войны
Голосов: 3
Голосование Кто пройдет в четвертьфинал Евро?
  • 1) Швеция
  • 2) Украина
Просмотреть