В доме заложили взрывчатку, чтобы скрыть убийство

- Я шла в магазин, когда услышала страшный грохот. Оглянулась - увидела языки пламени из нашего дома. Пока добежала - уже пылало до крыши, - рассказывает 38-летняя Наталья, жительница пятиэтажки на ул. Владимирской, 99, в селе Белогородка Бучанского района Киевской области.

Взорвалось в квартире на третьем этаже 21 июня в 13:20. Начался пожар. Огонь распространился на верхние этажи и кровлю. Горело около 650 кв. м. Спасатели вывели из дома 40 человек, часть снимали при помощи лестниц. Пожар тушили более 6 часов. Один человек погиб. Еще девять пострадали. Трое находятся в Боярской районной больнице, в тяжелом состоянии - 12-летний парень.

- Люди запаниковали. Не понимали , что произошло. Кто-то хватал документы, детей - и на улицу, - продолжает Наталья. - Кто-то не смог спуститься. Третий этаж затянул едкий дым. Поднимались вверх. Там детей заворачивали в мокрые простыни и ждали помощи. Наша квартира на первом этаже. Там все залито и стекло выбило. Видно, когда балка упала.

В квартире, где рвануло, жил 47-летний Сергей Борисович. Известно, что он из Кременчуга Полтавской области. Чем занимался - устанавливает следствие. Погиб не в огне, его убили. Помещение взорвали, чтобы скрыть преступление, говорит начальник областной полиции Андрей Небытов, 41 год.

- Мужчине перерезали горло, трижды ударили ножом в грудь, вырезали сердце и часть легких. Подозреваемого установили и задержали. Это моряк, ему 43 года. Жил неподалеку. Имеет семью, она живет в Севастополе, - рассказывает Небытов. - Следователи и оперативники собирают доказательства для объявления ему подозрения за умышленное убийство и уничтожение имущества опасным способом. Выясняют мотив.

Дом, где произошел взрыв, на 70 квартир. 40 человек остались без жилья - у одних сгорело, у других - залито водой. Версию о взрыве газа спасатели отвергали сразу.

- Похоже на взрывчатку. Когда происходит утечка газа, он накапливается в коридорах, вентиляционных шахтах, помещениях. Позже из-за малейшего стороннего давления происходит взрыв. Обычно он приводит к масштабным разрушениям. В этом случае последствия не такие тяжелые, - говорит Сергей Майстренко из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области. - В квартире, где был эпицентр, мы нашли тело. Сильно обгорело.

В первую ночь после трагедии людям предлагали ночлег в местном клубе, сельсовете. Пострадавших размещали у себя односельчане, другие шли к родственникам.

- Ведем переговоры с застройщиками и руководителями гостиниц, чтобы временно отселить пострадавших. Людей обеспечим необходимым. Ночью дом будем охранять, чтобы не было мародерства, - говорит глава областной администрации Василий Володин.

Вопросам компенсации пострадавшим занимается комиссия, рассказал руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Киевской области Василий Слободяник.

- Если местных финансов будет недостаточно, то комиссия ГСЧС районного уровня будет обращаться к областной. Чтобы выделили дополнительные средства, - говорит Слободяник.