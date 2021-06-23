"Умоляла мужа подписать документы. Он вроде отказался"

- Страшнее судьбы представить нельзя. Ребенок, как солнышко. В один день остался без родителей. Теперь будет жить с тем, что папа убил маму, - 31-летняя Ирина из города Теребовля на Тернопольщине рассказывает о дочери знакомых 3-летнеей Алле.

20 июня в день рождения девочки в городе похоронили ее мать 28-летнюю Анну Яненко. В ночь на 19 число ее задушил муж- 39-летний Роман Шманько. Сам подорвался.

- Мужчина расправился с женщиной. Затем позвонил своей сестре: "Приди, заберешь малую к себе". И выключил телефон. Женщина испугалась, прибежала около четырех. Нашла Анну в доме. Ее задушили, по предварительным данным. Экспертиза еще продолжается, - рассказывает 48-летний Сергей Крета из областной полиции. - Мужчину нашли на огороде полицейские. Подорвал себя гранатой Ф-1. Где взял - устанавливают следователи. В зоне АТО он не был. Похоже, к преступлению готовился. Известно, что дело о разводе супругов была в суде. Возможно, это стало причиной.

Отец Анны давно умер. Мать - убили при невыясненных обстоятельствах. Росла с двумя братьями - старшим и младшим. Занималась детьми бабушка, после ее смерти - старший брат Виктор. Младший умер два года тому назад из-за проблем с сердцем.

Анна окончила с красным дипломом Чертковский государственный медицинский колледж. Работала в Теребовлянской лаборатории. Потом поехала на заработки в Германию. Впоследствии устроилась медсестрой в клинике недалеко от Ганновера.

- Не знаю, где они с Романом познакомились. Из Германии приехали парой. Поженились, поселились в доме, который ей от бабушки достался. Аня отправляла документы за границу, чтобы работать там по специальности. Но ответа долго не было. Пришел тогда, когда уже должна была рожать, - продолжает Ирина. - Аня оставила малышку на мужа. Сама поехала. Нянчить ребенка помогали родственники Романа. Ее тетя приезжала, есть им привозила. Аня оттуда присылала деньги. Так было полтора года. Затем забрала к себе малую и мужа. Хотела сделать документы на воссоединение семьи. А дальше никто не узнает, что между ними произошло. Только все видели Аню с синяками. И все знали, что дело к разводу шло. Женщина хотела, чтобы дочь осталась с ней в Германии. Коллеги там помогли ей обустроить жилье и найти садик. Она умоляла мужа подписать документы. А он вроде отказался. Поэтому она и приехала в Теребовлю. Страшная смерть, судьба. Ребенка бесконечно жаль. Начинаешь невольно верить в высшие силы.

В селе об Анне отзываются положительно.

- Всегда улыбчивая. Училась на отлично. На нее можно было положиться, - говорит одногруппница 28-летняя Надежда Максимишин.

О Романе известно, что он до Анны был в браке. Имел ребенка от первой жены. Отец Романа живет в Теребовле, мать работает за рубежом. Мужчину похоронили 22 июня.

- Одни говорят, нормальный был. Заботился о ребенке. Жили с Аней хорошо. Не пил, - говорит Ирина. - А другие - что горячий, задиристый. Таким был еще со школы.

3-летняя Алла живет у сестры Романа. Она как будто хочет удочерить ребенка. Судьбу девочки будут решать соцслужбы.

- Наша служба по делам детей займется этим вопросом. У покойной есть родной брат. Возможно, он сможет стать опекуном, - говорит Владимир Довгань из Теребовлянской ОТГ.