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четверг, 25 февраля 2021 07:36

Украсил двор бюстами Сталина и Ленина

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Приговор одесситам 25-летнему Сергею Стерненко и Руслану Демчуку, 41 год, вынес судья Приморского райсуда Виктор Попревич, 57 лет.

На работу в Одессу он перевелся в 2015 году из Донецка. Там его двор украшали бюсты Сталина и Ленина. Название улицы в своем доме написал как "Тупик коммунизма". Будучи выпившим спускал пса на почтальонов и соседей, писали местные СМИ. В Одессе Попревич принял ряд скандальных решений. Оправдывал пьяных водителей, по данным Фонда "Деюре". Отпустил под мизерный залог директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна, где погибли дети (лагерь вспыхнул в сентябре 2017 года, погибли три воспитанницы танцевального коллектива "Адель". Приговора по делу нет. - ГПУ). Закрыл дело за управление автомобилем в нетрезвом состоянии против председателя Одесского окружного административного суда Олега Глуханчука. Оправдал полицейского в истязании человека. Писал и публиковал решения на русском языке вопреки закону. А 2 тыс. решений вообще не опубликовал.

Когда жену судьи задержали в нетрезвом состоянии за рулем, оказалось, что авто не числится ни в одной их декларации. Как и квартира в Крыму и "Мерседес", на которым ездил сам Попревич.

Автор: Анна БОВА
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