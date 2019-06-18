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среда, 19 июня 2019 07:45

Убийство Владимира Ивасюка доказали через 40 лет

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Украинский композитор, автор песни "Червона рута" 30-летний Владимир Ивасюк не мог повеситься. Это доказала экспертиза, которую проводил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз по заказу прокуратуры Львовской области.

Он исчез 24 апреля 1979-го. Родители подали заявление в милицию, но поиски начали только через три дня. Продолжались до 11 мая.

Тело Владимира нашел солдат в военной зоне Брюховицкого леса недалеко от Львова 18 мая. Следствие выдвинуло единственную версию: самоубийство в результате длительного психического расстройства. Прокуратура Шевченковского района города закрыла дело за отсутствием состава преступления через два месяца.

Родные и друзья Ивасюка в самоубийство не верили. Утверждали: его убили. Дело возобновляли дважды, но каждый раз закрывали из-за "отсутствия состава преступления".

На этот раз следственный эксперимент проводили по трем направлениям. Выясняли: композитор повесился, ему кто-то помог или самоубийство инсценировали. Статистом взяли мужчину такого же возраста, веса, роста, как Ивасюк. Эксперты учли все детали - время года, особенности дерева, высоту ветви, на которой нашли музыканта.

- Он не мог повеситься сам. Даже натренированный физически человек, которого мы привлекали, не смог завязать пояс на ветке высотой 1,7 метра и залезть в петлю, - говорит Александр Рувин из Института судебных экспертиз. - Лестницы или подставки у Ивасюка следователи тогда не нашли. Даже если их использовал, то зацепиться за ветку без посторонней помощи он не мог. По меньшей мере там было еще два человека.

- Также мы исследовали одежду и обувь Владимира по фотографиям в материалах дела, описанию вещей, протоколам осмотра, - добавляет Рувин. - Если бы он залезал на дерево, должны остаться соответствующие следы на подошвах или одежде. В протоколах указано, что их не было. По совокупности этих факторов могу сказать - это не самоубийство. Результаты экспертизы передадим в прокуратуру Львовской области.

Дело о смерти Владимира Ивасюка Генпрокуратура впервые возобновила в 2009-м, говорит сестра композитора 59-летняя Оксана Ивасюк.

- Через три года дело закрыли, нас не предупредили, - говорит Оксана Михайловна. - В июне 2014-го вновь открыли дело. Тогдашний областной прокурор Роман Федик говорил, что Володю убили сотрудники КГБ. Это исследование делали авторитетные эксперты. Доказали то, что знали и за что боролись наши родители. Знал весь украинский народ. Но надо было сказать официально.

Заказчики убийства до сих пор живы. Но вряд ли будут наказаны, считает товарищ семьи Михаил Маслий, 58 лет.

- Володя популяризировал украинское, за ним тянулись. Поэтому был неудобен для системы, - добавляет Маслий. - Его родители в могилу ушли, правды не добились. Поэтому эта экспертиза - логическое завершение следствия, тянувшееся годами.

107 песен и 53 инструментальных произведения написал Владимир Ивасюк. Самые известные - "Червона рута", "Я пойду в далекие горы", "Водограй", "Баллада о мальвах", "Только раз цветет любовь". Был одним из основателей украинской поп-музыки. Профессиональный медик, скрипач, играл на фортепиано, виолончели, гитаре, занимался живописью. Был старший в семье украинского писателя и исследователя истории буковинского края Михаила Ивасюка и учительницы Софии Карякиной. У него остались двое младших сестер - Галина и Оксана.

Автор: Анна БОВА
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