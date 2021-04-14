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четверг, 15 апреля 2021 07:45

Убийцу Екатерины Положай посадили пожизненно

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46-летнего Рустама Ага-Оглы признали виновным в убийстве бывшей жены 36-летней Екатерины Положай. Отправили за решетку пожизненно, по решению Шевченковского райсуда Киева от 6 апреля.

За восемь месяцев до убийства супруги развелись. Мужчина решил отомстить.

Екатерина была главным визажистом конкурсов красоты "Мисс Украина" и "Мисс Киев", стилистом украинских журналов. Имела собственный салон красоты и была эксклюзивным представителем фирмы "Диор" в Украине. Утром 19 ноября 2015 года коллега нашла тело женщины в ее студии стиля на вул. Сечевых Стрельцов, 28а. У нее было порезано лицо, руки и шея.

— Вина обвиняемого полностью доказана, — рассказала Надежда Максимец из столичной прокуратуры. — Он пешком дошел до работы бывшей жены. По дороге переодевался, чтобы камеры наблюдения его потом не определили. Выдумал алиби. После убийства следователи почти 5 месяцев собирали доказательства. Обвиняемый все время менял адвокатов, поэтому судебное рассмотрение дела затянулось.

Ага-Оглы также должен заплатить по 5 млн грн морального и материального возмещения двум несовершеннолетним детям и родителям убитой женщины. И пожизненно их содержать.

Мужчина свою вину не признал. Будет ли подавать апелляцию - неизвестно.

Опекунами детей супругов — 16-летнего Тимура и 11-летней Эльмиры — стали родители Екатерины.

Автор: Анна БОВА
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Дата
15
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