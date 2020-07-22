У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру

— Жили спокойно, никого не трогали. А теперь — как на вулкане. На улицу самой выйти страшно, только с сыном вдвоем. Из-за постоянных угроз не знаешь, чего и от кого можно ждать, — говорит 67-летняя Вера Каденюк.

Она — жена летчика-испытателя, первого и единственного астронавта независимой Украины Леонида Каденюка. Воспитали сына Дмитрия, ему 36 лет. По образованию — юрист. От первого брака у Леонида Константиновича остался сын 46-летний Владимир. Живет в России, военный.

Леонид Каденюк умер 31 января 2018-го от инфаркта. Ему было 67. А через полгода после его смерти появился неизвестный семье мужчина, который заявил о своих правах на их квартиру.

Каденюк получил четырехкомнатную квартиру на пл. Леси Украинки, 21 в столице после полета в космос в 1997 году. В 2005-м семья продала участок в Конча-Заспе и выкупила в многоэтажке соседскую трехкомнатку, которую объединила со своей. Имеют 215 "квадратов" общей площади. Там живут Вера Юрьевна с сыном Дмитрием. Среди соседей — судьи и дипломаты.

— Мужа не стало внезапно. Он каждое утро бегал час. А потом еще на 1-1,5 часа задерживался с людьми, которые ждали, чтобы попросить какой-нибудь совет или о помощи. В то утро долго не возвращался. Пошла навстречу. Внизу возле дома увидела полицейских. Сказали, что моему мужу плохо. Когда подошла ближе, Леня уже лежал накрытый, — рассказывает Вера Юрьевна. — Думала, не переживу утрату. У меня случился инсульт, попала в больницу. Через полгода пришла в нотариальную контору, чтобы узнать, как вступить в наследство. Там ответили, что наследник уже приходил. Назвался Игорем Кизленко. Принес завещание, о котором впервые услышала. Говорил, что единственный родственник. Потом, что единственный сын. Требует выполнить последнюю волю покойного. Но я не знаю, что это за человек. Родители и братья Лени умерли. Мы с сыном остались единственными наследниками. От того шока я снова попала в больницу с инсультом.

Семье угрожают убийством, по словам Веры Каденюк. В начале июля на Дмитрия возле дома напал неизвестный с ножом.

— Звонят и пишут неизвестные люди с разных номеров. Первая смс пришла в декабре прошлого года с текстом: "Я вас всех убью". Сын написал заявление в полицию. Но никакой проверки не было, как и уголовного производства. Это все не прекращалось. А с середины марта вообще невыносимо стало — по 20 звонков в день. И каждый раз говорят, что нам не жить, — продолжает. — Требуют, чтобы в Россию убирались. Угрожают откопать мужа на Байковом и разрушить его могилу. Прямым текстом предупреждают не ходить по улицам. Мы с сыном работаем помощниками президента Малой Академии наук. Хорошо, что с карантином перешли на дистанционную работу.

Единственным наследником Каденюка по завещанию является Игорь Владимирович Кизленко. Кто он — родные космонавта не знают, говорит адвокат семьи Владимир Тимофеев, 69 лет.

— Квартира — лакомый кусок. Ее стоимость — почти 2 миллиона долларов. Я шокирован, что пока не вмешался — полиция не реагировала на заявления родственников, — говорит Владимир Афанасьевич. — Так называемый наследник ногами открывает двери в нотариальной конторе. Когда пришел с завещанием — сразу требовал принять заявление на вступление в наследство. Но нотариус его не принял. С тех пор он терроризирует их, запугивает. Подозреваю, что к этому может быть причастен сын Леонида от первого брака. Он в России живет, выпивает. Леонид ему оставил квартиру там, деньгами не обделял. Может, решил, что этого мало?

Полицейские открыли дело по статье "подделка документов". В ходе следствия дело могут переквалифицировать, говорит следователь.

— Родственникам необходимо подать заявление нотариусу, чтобы получить один из двух документов — свидетельство права на наследство либо отказ нотариуса. Последнее можно обжаловать потом в суде, — говорит адвокат 46-летний Сергей Старенький.