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пятница, 11 мая 2018 07:50

"У детей отнимало ноги. Не могли двигаться"

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В Черкасской общеобразовательной школе №8 во время торжественной линейки ко Дню памяти и примирения ученики массово теряли сознание утром 8 мая. 54 ребенка и четырех взрослых госпитализировали. Из них 11 школьников попали в реанимацию в состоянии средней тяжести. На протяжении дня за помощью к врачам обратились 94 ребенка. Все жаловались на тошноту, головокружение, головную боль. В школе приостановили учебный процесс.

— Линейка проходила на улице перед уроками. Было облачно, градусов 15 тепла, — рассказывает работник школы. Имени просит не указывать. — Вдруг через 15–20 минут начали падать ученики. Не могли понять, что происходит. Вызвали пять бригад "скорой". Дети плохо приходили в сознание. У них отнимало ноги. Не могли двигаться.

На территории областной детской больницы закуривает папиросу светловолосая женщина. Называется Светланой Ганиной.

— Мой сын, слава богу, не в реанимации. Но к нему никакого внимания нет. Дают парацетамол и активированный уголь. А у парня сильно болит голова, — говорит.

Ведет в палату к сыну. 13-летний Илья Ганин учится в восьмом классе. В темных брюках и футболке лежит на кровати.

— Первыми начали падать шестиклассники, — рассказывает Илья. — Я подошел ко своему классу, и мне тоже сделалось плохо. Умылся холодной водой. Стало чуть легче. Потом опять разболелась голова. Меня отвели в медпункт. Оттуда повезли в больницу. Дали какую-то черную таблетку и померили давление — было 135 на 95.

Всего на линейке были 424 школьника. Среди пострадавших — ученики третих-седьмых классов.

— Моя внучка лежит в реанимации. Она — девятиклассница, — говорит Анна Михайловна, на вид лет 60. Стоит в фойе больницы. — Позвонила и говорит, что у них в школе ЧП: дети падают в обморок. Потом меня набрали с незнакомого номера. Говорят: вашу внучку отправили в реанимацию, возле нее мама. Я быстро собралась и тоже сюда примчала.

В городе проверили радиационный фон, провели анализы воздуха и питьевой воды в школе. Никаких отклонений от нормы не обнаружили.

— Это могло быть локальная распыленность неизвестного вещества. Полицейские и лаборатории сейчас выясняют его природу, — говорит премьер-министр 40-летний Владимир Гройсман. Вместе с исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяной Супрун приехал в Черкассы разобраться в ситуации. — Состояние всех детей стабильное. Медики сработали оперативно и профессионально. Временно в Черкассах останутся киевские врачи, которые приехали вместе с нами.

Руководство школы ситуацию не комментирует. В полиции открыли уголовное осуществление по статье "Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

— Состоянием на 10 мая из реанимации всех перевели в общие палаты. Большинство детей готовят к выписке, — говорит Константин Проценко из областной Службы по чрезвычайным ситуациям Черкасчины.

В тот же день на школьной линейке в общеобразовательной школе №6 города Новомосковск на Днепропетровщине внезапно стало плохо 19 ученикам.

— У них кружилась голова. В больницу забрали 13-летнюю девушку, которая потеряла сознание. Остальным школьникам оказали помощь на месте.

В Кривом Роге Днепропетровской области на просп. Мира потеряли сознание четверо ребят. Трое из них — студенты Криворожского колледжа Национального авиационного университета. Четвертый — студент лицея с усиленной военной подготовкой. Принимали участие в параде ко Дню памяти и примирения. Медики оказали им помощь на месте.

Автор: Юрий СТРИГУН
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