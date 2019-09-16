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вторник, 17 сентября 2019 07:10

Три дома и пять машин сгорели из-за сжигания сухой травы

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В селе Любимовка Вышгородского района Киевской области во время сжигания сухой травы вспыхнул пожар около 14:00 11 сентября. Огонь уничтожил три дома, пять легковушек, три гаража и трактор.

- В селе большинство домов - дачные. Люди приезжают на выходные из Киева. Начался пожар у дома Ларисы. В тот день родственники приезжали. Вероятно, выжигали кустарники. Тогда ветерок был. Огонь быстро понесло на соседние дворы. Люди ничего не могли сделать, - рассказывает Светлана Тищенко из Любимовского сельского совета. - Из местных особенно некому было тушить, большинство - пенсионеры. И подступиться не было как, потому что сильное пламя. Шифер стрелял в разные стороны. Первая пожарная приехала через час. В 16 - еще пять. Тушили до полуночи.

Больше всего зацепило двора киевлянина Виталия. Кроме дома, потерял три автомобиля и трактор.

- Жаль мужчину. С семьей сюда каждые выходные приезжал. Хорошо хозяйничали - все покошена, убрано. Огород сажали, трактором обрабатывали землю. Из-за пожара так расстроился, что говорить не мог, - продолжает Светлана Валентиновна. - А дом хозяев, откуда пожар начался, совсем не пострадал. Не раз просили людей кустарники и сухую траву убирать, а не жечь. Но дачники каждый раз отнекивались. Мол, некогда с сорняками бороться.

Дело расследуют полицейские. Уголовное производство открыли за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. За это грозит штраф, два года исправительных работ или три года ограничения свободы.

9 сентября на окраине села Заречье Коростенского района Житомирской области сгорели восемь старых деревянных зданий, два из них - жилые. Пострадал человек.

Огонь распространился во время горения сухой травы. Причастен ли кто-то к ее поджога - устанавливают следователи.

Из-за сжигания травы в селе Николaевка Кpопивницкого paйона без электроснабжения остались шесть сел - Николaевкa, Шостaковкa, Укpaинкa, Коpлюговкa, Ивaно-Блaгодaтное тa Шевченково.

- Около обеда неизвестные подожгли тpaву. Ветpом огонь распространился нa территорию подстaнции, - сообщили в пресс-службе Киpовогpaдоблэнеpго. - Выгоpело комутaционное оборудование, поврежден тpaнсфоpмaтоp.

Ремонтные бригады возобновили электроснабжение около 20:00 в тот же день. Поджигателя ищут полицейские.

Автор: Анна БОВА
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Дата
17
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