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пятница, 13 декабря 2019 00:50

Третьеклассник умер от ядовитого растения

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8 декабря в селе Стахорщина Новгород-Сиверского района Черниговской области трое мальчиков - 9, 12 и 14 лет отравились корнем цикуты. Через несколько часов самый младший из них - Михаил умер в реанимации районной больницы. Других перевели в областной центр.

Цикута - ядовитое растение. Внешне похожа на борщевик. Имеет высокий стебель и рассеченные листья. Летом цветет мелкими белыми цветками, собранными в зонтик. Растет в болотистых местах. Корневище содержит больше всего яда. Он действует на нервную систему, провоцирует паралич.

- В больницу детей привезли без сознания, у них были судороги. Самый младший был в состоянии клинической смерти. Старших к нам перевели в состоянии средней тяжести, - говорит Александр Ященко из Черниговской областной детской больницы. - Сейчас оба выздоравливают. Их перевели в палату отделения неврологии.

Дети нашли ядовитые корни, когда играли в индейцев у реки. Решили попробовать. Через полчаса всем стало плохо. Тошнило, кружилась голова. Михаил съел больше всех.

- Смерть мальчика - трагедия для села. Он из хорошей семьи. Учился в третьем классе. Мать одна воспитывает пятерых деток. Они переселенцы из Луганской области, - говорит секретарь Троицкого сельского совета 50-летняя Мария Лось. - Старшие ребята, которые отравились - двоюродные братья. Дружили, вместе играли. Говорят, нашли корень, думали - морковь, и грызнули. Кто-то больше, кто-то меньше.

Автор: Анна ОРЕЛ
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