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четверг, 01 апреля 2021 07:50

Тело Александра Мандича нашли в сточной канаве

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- Саша был вне зоны и это насторожило. Поехала к нему. Дверь не открывал, только собаки лаяли на стук. Взялась за ручку - открыты. Ужаснулась. В квартире был беспорядок, все перерыто. Кровь на стенах и полу, даже кусок зуба валялся, - киевлянка Галина Михалочкина рассказывает, как исчез ее любимый 37-летний Александр Мандич с позывным "Ташкент".

Он был активист столичного Майдана и доброволец АТО. Исчез из своей киевской квартиры на Печерске 24 марта. Через четыре дня его тело с ножевыми ранениями нашли в лесополосе недалеко от Киева. Мужчина лежал голый в сточной канаве, присыпан листьями и соломой. На след предполагаемых убийц полицейские вышли через сутки. Выяснили, что мужчину пытали. Затем без сознания на автомобиле отвезли за город.

- У подъезда, где жил Мандич, местные видели неизвестных людей. Запомнили машину, на которой компания приехала, - рассказывает 48-летний Андрей Крищенко, начальник столичной полиции. - Выяснили, что пострадавшего несколько раз ударили ножом еще в квартире. Причину смерти устанавливают эксперты.

Полицейские задержали трех подозреваемых. Двое из Луганщины и один из Киева. У каждого несколько судимостей. Их сообщников ищут. Мотив устанавливают.

Александр Мандич последнее время официально не работал, жил за счет подработок на стройке. Защищал людей от нападок рейдеров и квартирных аферистов. Его друзья связывают убийство именно с этой деятельностью.

- Я дружил с Сашей много лет. Предполагаю, что убили его из-за квартиры. Были желающие ее "отжать". Долгое время Саша скрывался от этих людей. Понимал, что на него охотятся. Подробностей о тех рейдерах не знаю. Саша не объяснял. Знаю лишь, что собирал на них компромат, - говорит товарищ Назар Приходько, 35 лет. - Наверное, поэтому его жилище перевернули вверх дном.

- На Печерске действует рейдерская группа. Отбирают жилье у людей, имеющих социальные проблемы, алкоголиков и наркоманов, - говорит Игорь Криворучко, приятель Мандича. - Одному пострадавшему по имени Кирилл полтора месяца тому назад Саша помог вернуть квартиру недалеко от метро Дружбы народов.

История с Кириллом началась год тому назад.

- Рейдеры два месяца его истязали, чтобы написал дарственную или взял под нее ипотеку. Но этого он сделать не мог, так как мать спрятала документы в банке на свое имя. Затем его вышвырнули на улицу. Квартиру оборудовали как застенок и привозили в нее других жертв, - рассказывает Криворучко. - Кирилл ходил туда с участковым, вызывал полицию, но тщетно. Полтора месяца тому назад обратился к Саше. И он помог. После чего рейдеры взялись за него.

Месяц тому назад эти же люди сломали Александру ребра. Он на время уехал из своей квартиры. Когда решил, что опасность миновала, вернулся. В день исчезновения криков из квартиры Мандича соседи не слышали. Говорят лишь, что неизвестные стучали в его дверь. Но это не насторожило. К нему приходило много людей.

- К Саше то за помощью приходили, то друзья. А в тот день человек пять-шесть стучали в квартиру, - рассказывает соседка 29-летняя Александра, фамилию не указывает.

Подозреваемые - 27-летний Виктор Агумов и 46-летний Александр Гусик по прозвищу "Варяг". Третьего зовут Владимир. 29 марта в Печерском райсуде Киева их арестовали без права на залог. Они вину не признают. Говорят, были лишь свидетелями.

- Было человек 10-12. Они что-то выясняли с Сашей. Я к нему ни разу не прикоснулся, - сказал в суде подозреваемый Гусик.

Если их вину докажут, могут посадить на 15 лет.

Автор: Анна БОВА
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01
апреля

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