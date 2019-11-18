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вторник, 19 ноября 2019 07:20

Тело 14-летнего Дениса Чаленко хотят эксгумировать

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15 ноября в Прилуках на Черниговщине объявили результаты судебно-медицинских экспертиз по делу о гибели 14-летнего Дениса Чаленко. Его нашли мертвым на путях вечером 29 октября. Полицейские настаивали, что парня сбил поезд. Родители уверены - Дениса убили и положили на рельсы мертвого.

Послушать вывод экспертов пришли родители погибшего и с полсотни местных. Установили ориентировочное время смерти Дениса - с 21:40 до 22:40. Умер от отека мозга в результате открытой черепно-мозговой травмы.

- Все травмы прижизненные. Как парень их получил - пока не установили, - говорит Максим Цуцкиридзе, заместитель главы Нацполиции. - Провели 17 дополнительных осмотров места происшествия. Изъяли много вещественных доказательств. Полиция сделала шесть следственных экспериментов с участием очевидцев - фельдшеров и работников полиции, выезжали на место происшествия. В ближайшее время состоится следственный эксперимент с отцом погибшего парня.

Экспертиза подтвердила, что парень в день гибели употреблял алкоголь. Но концентрация в крови была невелика - 0,32 промилле. Следы крови, которые неподалеку колеи заметил отец погибшего, Денису не принадлежат, по выводам экспертов.

Родители Дениса в обнародованные результаты не верят. Готовы на эксгумацию тела сына, чтобы узнать правду.

- Эксперты из Германии могут ее провести. Это дорого стоит. Но нашлись люди, готовые все оплатить, - говорит отец Виктор Чаленко, 40 лет.

За непрофессиональные действия обещают уволить семерых полицейских, которые расследовали дело.

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Дата
19
ноября

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