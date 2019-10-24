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пятница, 25 октября 2019 07:55

Тарас Кутовой разбился в авиакатастрофе

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Бывший министр аграрной политики 43-летний Тарас Кутовой погиб 21 октября. Разбился на вертолете возле села Тарасенково Оржицкого района Полтавской области. Летел из Киева в райцентр Лохвица на деловую встречу.

Вертолет упал около 16:00 на огород 47-летнего Николая Резника. Его дом - четвертый от края села.

- Когда пролетал, мотор работал плохо. То набирал высоту, то уменьшал, - говорит Николай Резник. - Туманюка был страшный - не видно и на 30 метров. Затем его начало крутить и снова втянуло в село. Я выскочил из дома через 2 секунды после взрыва.

Упал на границе у забора. В наш двор попала канистра. Пролетела 40 метров. Чудом обошла крышу, свалилась под домом. Была вода в ведрах набрана, то потушили. Так сгорели бы и дом, и сарай, и кухня. Прибежали, кто мог. Пытались тушить своими силами.

В Тарасенково живут 650 человек. Село расположено в 10 км от райцентра Оржица.

- Позвонили в полицию. Приехала сначала "скорая", потом копы и последние спасатели, - говорит Резник. - У них машина не такая быстроходная. Дотушили то, что не успели соседи. Следователи работали до ночи. Обломки лежат до сих пор - ждут экспертов по воздушным судам.

Падающий вертолет пронесся над головами Надежды Синящок и ее дочери Нели.

- На дороге была, провожала дочь, - рассказывает Надежда Никитична. - Она как закричит: "Ма, он падает!" Хвост был поднят, пролетел над нами. Не знаю, как пронесло между домами - в шаге. А потом как гепнет. Сильный взрыв, огонь большой и черный дым. Что-то стреляло еще в огне.

- Когда немного перегорело, давай к вертолету подходить, - говорит ее односельчанин Владимир Медведицын. - Нашли человека. Лежал навзничь к земле, это спасло немного лицо от огня. Чуть прикидывали землей тело, чтобы не горело, потому что на нем был какой-то пластмассовый свитер. С места не трогали, это криминал. У него верхушку черепа снесло. Правой руки до половины не было. Побитый таз и ноги.

Тарас Кутовой родился в Киеве. Учился в Академии Службы безопасности Украины. Работал в инвестиционных фондах и аграрных компаниях.

Был народным депутатом седьмого и восьмого созывов. Руководил Министерством агрополитики и продовольствия в правительстве Владимира Гройсмана в 2016-2017 годах.

Женился трижды. От первого брака имеет дочь Соломию, 12 лет. Во втором детей не было. С нынешней женой Юлией воспитывали 2-летнего Виктора.

Кутовой увлекался вертолетами. Получил лицензию пилота в прошлом году, с тех пор налетал более 200 часов. Четырехместный вертолет "Робинсон-44" арендовал. Это стоит от 2,5 тыс. грн в час.

Аварию в полиции квалифицируют как нарушение техники безопасности во время полетов. Специалисты комиссии Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов должны установить обстоятельства и причины катастрофы.

До Лохвицы не долетел 90 км.

Попрощались с Тарасом Кутовым 23 октября в клубе Кабинета министров Украины.

На похоронах были министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Похоронили Тараса Кутового в Киеве на Зверинецком кладбище.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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Дата
25
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