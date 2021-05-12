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четверг, 13 мая 2021 07:20

"Свидетели молчат, будто никто ничего не видел"

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- Мой сыночек в земле два года. А водитель живет как ни в чем не бывало - учится, развлекается. Потому что дед имеет хорошие плечи - деньги и связи. Сразу и мне через адвоката 200 тысяч гривен предлагали. Мол, уже ничего не изменишь. Их денег мне не надо. Лишь бы сыночка обнять, - говорит 36-летняя Ольга Ярыч из села Великая Турья Калушского района на Ивано-Франковщине.

Два года тому назад похоронила сына 12-летнего Олега. 23 мая 2019-го ехал на мотоцикле, его сбил односельчанин на "Део Ланос" - тогда 20-летний Виталий Крайник. Был пьян, анализ показал 0,99 промилле алкоголя. Но дело не дошло до суда.

- Дело хотят закрыть. Сказали, до конца мая - и все. Потому что нет доказательств, то водитель виновен, - говорит Ольга. - Когда авария произошла, все подтасовывали. Дядя Виталия в областной администрации работает. Сразу приехал, перекладывал вещественные доказательства на месте. А когда следственный эксперимент проводили, нарисовали все так, будто мой сын сам виноват. А я не могу правды добиться. Там есть деньги, связи в прокуратуре. Водителя не задерживали, ни подозрения не объявляли. Как жил, так и живет.

Олег был старшим сыном в семье Виталия и Ольги Ярыч. В день трагедии возвращался от парикмахера.

- Готовился к последнему звонку. А там - и день рождения. Я не хотела пускать, как чувствовала что-то, - продолжает Ольга. - Единственное, не уследила, что мотоцикл взял. Когда все произошло, мы в шоке были. Ничего не сфотографировали. А теперь не имеем свидетелей и доказательств. С Виталием в авто сидела еще девушка. Она тогда была несовершеннолетняя. Сбежала сразу. Затем мать не позволила ей давать показания. И другие свидетели молчат, будто никто ничего не видел.

В деле провели десяток экспертиз. Вина водителя легковушки пока не установлена. Расследование продолжается, говорят в следственном управлении областной полиции.

- Водитель легковушки ехал по Центральной улице в сторону села Белеев. Обгонял мотоцикл. Последний повернул налево. Произошла авария, школьник погиб, - рассказывает Артем Микиш из следственного управления. - Досудебное расследование продолжается. И если вину водителя легковушки установят, его нетрезвое состояние будет отягчающим обстоятельством.

Автор: Анна БОВА
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Дата
13
мая

Умер Валерий Лобановский

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