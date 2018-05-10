Супругов Толмаченко истязали два часа

— Проснулся от того, что в комнате свет включился. Поднялся и тут же получил удар по голове. Глаза забрызгали газовым баллончиком. Так же и жене. Истязали больше часа и требовали деньги, — рассказывает 54-летний Владимир Толмаченко из села Солтановка Любашевского района на Одесчине.

В его дом посреди ночи 19 апреля ворвались грабители. Истязали и требовали деньги.

— Кто-то навел на наш дом, — говорит Владимир Толмаченко. — Их четверо было. Все в масках, черных спортивных костюмах и кроссовках. Говорили на русском. Отжали пластиковое окно в дальней комнате и залезли в дом. Нас с женой связали скотчем. Потом скручивали всем, что под руку попадало — зарядным шнуром, ремнями, кабелем от антенны. Жена не выдержала. Созналась, где лежат деньги. Там были гривни и доллары. Всего тысяч 10. Сказали, что у них другая информация. Должна быть большая сумма. После этого взялись за утюг. Жене брызнули паром в лицо. Мне прижигали лицо, спину, ноги. Потом пшикали перцовим баллончиком, чтобы больше пекло.

Пока двое грабителей пытали супругов, двое других выносили из дома имущество.

— После почти 2 часов издевательств привязали нас ногами к кровати. Пригрозили: если заявим в полицию, сожгут дом и ребенка покалечат. Знают, где живет. Под утро они уехали. Нам удалось освободиться от веревок и вызвать "скорую".

Владимир Толмаченко от госпитализации отказался. Его жену 46-летнюю Нелю Васильевну забрали в хирургическое отделение районной больницы.

— У женщины было побитое лицо, тело, сильный стресс. Кроме физической реабилитации, должна пройти еще и психологическую, — говорит 68-летний Григорий Бурлака из Любашевской райбольницы.

Это второе ограбление семьи. В первый раз воры залезли в их дом весной 2015 года.

— В дом залезли днем, пока мы на работе были. Аккуратно открыли двери, внутри все перевернули. Забрали деньги, ценности, — рассказывает Владимир Иванович. — После того мы поставили дом на сигнализацию. Как теперь оказалось, была установлена неправильно. Датчиков движения на окнах не было. Поэтому и не сработала. Не верю, что кого-то найдут.

Владимир Толмаченко работает бригадиром тракторной бригады, Неля Васильевна — бухгалтер на местном сельскохозяйственном предприятии. Имеют дочку и внучку, они живут в Одессе.