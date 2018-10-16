Стреляли в двух предпринимателей

В Харькове на ул. Клочковской, 173, стреляли в 40-летнего Владислава Безрука. Он — бизнесмен и основатель юридической фирмы "Легион". На мужчину напали, когда выходил из спортивного клуба "Йод" вечером 10 октября. Безрук получил ранение грудной клетки.

— Стреляли из автомата Калашникова калибром 5,45 миллиметра. Оружие нашли возле забора на противоположной стороне улицы, — рассказывает 42-летний Олег Бех из областной полиции. — Стрелок выпустил по меньшей мере семь пуль. Одна попала в бизнесмена, четыре — в стену, еще две — в окно спортивного клуба.

Фирма, которую возглавляет Безрук, оказывает юридическую помощь частным предприятиям и аграрным компаниям. В полиции рассматривают пять версий покушения: профессиональная деятельность пострадавшего, долговые обязательства, передел аграрного рынка в регионе, запугивание, заказное покушение.

Владислав Безрук потерял много крови. Его прооперировали, состояние стабильное.

В тот же вечер в 21:10 в Скадовском районе на Херсонщине обстреляли "Ауди" фермера Андрея Федоренко, 57 лет.

Ехал с 42-летним охранником. Обоих с ранениями забрали в больницу. Их прооперировали, угрозы жизни нет.

Федоренко — руководитель аграрного предприятия "Славута-Юг" и помощник нардепа от партии "Батьківщина" Юрия Одарченко. На трассе Херсон — Феодосия — Керчь его иномарку подрезал и ударил в бок черный "Лексус". Потом двое неизвестных выпустили по "Ауди" десяток пуль. Основные версии следствия — нападение из-за предпринимательской деятельности фермера и случайный конфликт на дороге.

Федоренко постоянно получает угрозы, связанные с его бизнесом, говорят в окружении фермера. Год назад его пытались похитить, а предприятие хотели захватить рейдеры. С того времени имел охранника.