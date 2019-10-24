Снежана Круглякова получила пожизненный срок

23-летнюю Снежану Круглякову из Чернигова приговорили к пожизненному лишению свободы. Решение вынес Деснянский районный суд 21 октября. В прошлом году 27 апреля она зарезала своих опекунов - маминого брата Бориса, 52 года, и его жену 63-летнюю Тамару Столбовых.

Набросилась на родственников, потому что Столбов ножом хотел снять ее пирсинг - кольца на груди. Зарезала сначала его. А потом тетю, которая спала.

- Дядя достал нож из кухонного набора и резиновые перчатки. Увидев пирсинг у меня на груди, хотел вытащить, - рассказывает оперативникам Круглякова. - Он когда был пьян, приставал часто. Имел претензии по поводу моей нетрадиционной ориентации, обзывал меня и подруг.

После убийства Круглякова выбежала из квартиры и звонила в двери всех соседей.

- Увидел окровавленное лицо и одежду. Она кричала, чтобы вызвали полицию и что-то про девятый этаж. На руках имела порезы выше запястий, - говорит 37-летний Александр Тарасов, сосед с четвертого этажа. - Пока я обулся, Снежана выбежала во двор. Лежала на асфальте. Через несколько минут подъехала полиция и "скорая". Вместе поднялись в квартиру. Увидел на полу Столбова - сразу понял, что он мертв.

Снежана Круглякова росла в неблагополучной семье. Мать лишили родительских прав, потому что употребляла наркотики и вела аморальный образ жизни. Ребенок некоторое время жил с отцом, который злоупотреблял алкоголем. Однажды он бросился на нее с ножом, рассказывала после убийства осужденная.

После школы Снежана поступила в Черниговский педагогический университет им. Тараса Шевченко. Училась на магистратуре, посещала курсы психологии, подрабатывала в кафе и центре "Развитие одаренности".

Будет ли подавать осужденная апелляцию - еще неизвестно. Пока приговор не вступил в законную силу - останется в следственном изоляторе.