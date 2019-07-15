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вторник, 16 июля 2019 07:10

Скрутили с машины номера, забрали видеорегистратор

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Ивано-Франковский городской суд арестовал без права на залог 35-летнего Богдана Процива 12 июля. Он - депутат Пидберезского сельского совета. Вечером 10 июля возле села Княжолука Долинского района за рулем "Киа Спортейдж" в лоб протаранил "Форд Фокус".

В нем ехала семья Чоп из села Малая Турья - 29-летний Владимир с женой Натальей, 33 года, и сыновьями 5-летним Тимофеем и Кириллом, 3 года. Дети от травм скончались в больнице. Их мать в тяжелом состоянии. Процив был пьян. Экспертиза показала 2,9 промилле алкоголя в крови.

- Володя с семьей возвращались от Наталкиных родителей с Ровенщины. Домой не доехали 5-7 километров. Наталья до сих пор не знает, что ее мальчиков больше нет, - говорит 25-летний Марьян Чоп, дядя погибших детей. - Процив из того села, где произошла авария. Неподалеку - кафе, где любит отдыхать. В тот же день там был, выпивал. Говорят, куда-то отъехал и как раз возвращался. После аварии скрылся. Те, кто с ним сидел в кафе, скрутили с машины номера, забрали видеорегистратор. Полицейские нашли Процива в областной больнице - это 70 километров от места ДТП.

Наталья Чоп в тяжелом состоянии. У женщины переломаны таз, левая рука и правая нога, сложная черепно-мозговая травма. Она в коме. Ее муж получил ушиб головы и грудной клетки.

- Депутата привезли в суд на носилках. Адвокат просил учесть смягчающие обстоятельства - что у Процива жена беременна, - продолжает Марьян.

Погибших детей похоронили 13 июля в Малой Турье. В тот же день жители Долинщины собрались под районным отделением полиции с требованием честно расследовать дело. Богдана Процива могут посадить на 12 лет.

2228 аварий произошло на дорогах Украины за выходные 12-13 июля, по данным патрульной полиции. Погибли по меньшей мере 10 человек.

13 июля возле села Пищева в Новоград-Волынском районе Житомирской области человек на телеге спровоцировал аварию с легковушками "Опель Корса" и "Опель Омега". Погиб сам и двое его пассажиров. Еще двое пассажиров легковушки получили травмы.

- Владелец повозки разворачивался в неустановленном месте. Его протаранил "Опель Корса", ударом авто отбросило в кювет, - говорят в полиции. - В это время лошадь ударил "Опель Омега", который ехал в попутном направлении.

Утром 13 июля на ул. Городоцкой во Львове 21-летняя водитель "Мерседес Бенц" свалила электроопору, врезалась в дерево и погибла.

Ее пассажира-сверстника забрали в больницу. Оба - жители Пустомытовского района. Есть информация, что женщина бежала с места предыдущей ДТП. Там, по словам другого водителя, вела себя неадекватно. Следователи назначили ряд экспертиз.

Вечером этого же дня у села Бричковка Полтавского района столкнулись "девяносто-девятка" и "Тойота Королла".

За рулем последней был предприниматель, основатель группы проектов "Содержание" Алексей Сердюков. Рассказал, что выехал на встречную полосу при обгоне. – Из-за технической неисправности авто не справился с управлением и врезался в "Ладу". В нем ехала семья кременчужан с 12-летней дочерью. Самые тяжелые травмы получила женщина. Умерла через несколько часов после столкновения в больнице. 41-летний водитель и его дочь в тяжелом состоянии.

Между Васильевкой и Мелитополем в Запорожской области кортеж президента Владимира Зеленского подрезал колонну автобусов, в которых ехали дети днем 14 июля.

Один из автобусов слетел в кювет, в другой врезался микроавтобус из кортежа. Столкнулись еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении. Никто не пострадал.

Автор: Анна БОВА
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