Сгорели врач и три пациента

- Большого огня не было. Но дым шел. Когда мигалки светили, небо было черное. Спасатели выносили людей и клали на землю. Их забирали "скорые", — рассказывает Никита Парубец из Запорожья о пожаре в областной инфекционной больнице.

Огонь вспыхнул в боксе реанимации на первом этаже 3 февраля в 23:25. Там лежали больные коронавирусом. Всего в помещении было 12 человек. Пожарные пытались потушить пламя и спасти пациентов. Большинство из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На вызов выехали 60 спасателей и 16 машин.

- Условия были сверхсложные. Не могли полностью отключить электроснабжение, потому что оно необходимо для работы кислородного оборудования, — говорит 54-летний Олег Мельчуцкий из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Шесть пациентов, анестезиолог Антон Климов и медбрат Александр Симин отравились угарным газом и обожглись. Их лечат в Запорожье. Анестезиолог 26 — летняя Ольга Глыва и три пациента - 76-летняя Валентина Поплавко, 69-летний Александр Захаров погибли от ожогового шока.

Ольга Глыва родом из Кропивницкого. Окончила Запорожский медицинский университет. В областной инфекционной больнице проходила практику, ее пригласили на работу. В вечер пожара дежурила. Погибла, спасая больного.

- Ольга переболела коронавирусом, потом еще одной вирусной инфекцией. Работала с ковидными пациентами в тяжелом состоянии, — рассказывает товарищ Иван Дарий. - В больнице могла оставаться по несколько суток. Умная, сильная. Любила жизнь.

Ольгу Глыву похоронили на Арнаутском кладбище в Кропивницком 7 февраля.

Еще один погибший — бывший командир воинской части, председатель совета секции ветеранов внутренних войск и Нацгвардии Александр Захаров. Лечился от коронавируса. Был на искусственной вентиляции легких. С ним простились в Запорожье 6 февраля.

Дополнительную информацию о погибших Александре Захарове и Майе Вагине найти не удалось.

В боксе реанимации взорвалась система, поставляющая кислород в аппараты ИВЛ, по предварительной информации. Следователи проверяют исправность оборудования и возможные нарушения пожарной безопасности. Рассматривают версию о поджоге.

Полиция задержала 64-летнего завхоза больницы, ответственного за противопожарную безопасность. Отправили под ночной домашний арест на 60 суток.

Руководителя медучреждения Владимира Шинкаренко отстранили от должности на время следствия.

В больнице не было системы пожаротушения. В конце 2020-го указывали на это нарушение, говорят спасатели. Его не устранили.

После пожара выяснилось, что кислородная линия была недостроена, говорит председатель облгосадминистрации Александр Старух, 47 лет.

Медучреждение отремонтируют. Причины трагедии установит комиссия. Дело расследуют как нарушение норм пожарной безопасности. Виновникам грозит до восьми лет тюрьмы.