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четверг, 25 февраля 2021 07:55

Сергея Стерненко осудили на семь лет

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- Не знаю, выйду ли к вам после оглашения приговора. Хочу поблагодарить всех. Это вдохновляет бороться. Какое бы решение ни было, мы не проиграем, - говорит общественный активист, блогер 25-летний Сергей СТЕРНЕНКО утром 23 февраля у Приморского районного суда Одессы. В 10:00 здесь начинается заседание, на котором ему объявят приговор по делу о похищении человека, разбое и незаконном хранении оружия.

Дело касается событий апреля 2015 года. Тогда якобы пятеро неизвестных похитили Сергея Щербича - вновь избранного депутата Коминтерновского районного совета Одесской области. Надели мешок на голову, увезли в подвал. Били и требовали отказаться от депутатства. Забрали 300 грн. Через полгода в двух нападавших он узнал Сергея Стерненко и одессита 41-летнего Руслана Демчука. Они обвинения отрицают. Говорят, дело сфабриковано. К Сергею домой с обыском пришла милиция. Добровольно отдал пневматический и стартовый пистолеты, коллекционный нож.

36-летний Сергей Щербич - бывший руководитель районной организации пророссийской партии "Родина" в Одессе. Организовывал поездку титушек из Одесской области на протесты в Киев во время Революции достоинства, был участником антимайдана.

В суд пропускают несколько десятков человек. Среди них - народные депутаты Ольга Стефанишина, Гео Лерос, бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. В течение часа у суда - несколько сотен из Одессы, Киева, Днипра, Львова, Винницы, Ивано-Франковска. Накануне те, кто собрался ехать собственными авто, предлагали в фейсбуке подвезти желающих.

Из колонок звучит музыка. Митингующие держат плакаты: "Руки прочь от Стерненко", "Нет зеленом произволу". Периодически в громкоговоритель кричат ​​"Слава Украине!" - в ответ: - "Героям слава!"

- Люди приехали со всей Украины, - говорит адвокат Виталий Коломиец, 36 лет. - Когда мы почитали обвинительный акт по делу Щербича, подумали, что это прикол. Стартовый пистолет? Похищение титушки? Черт какой-то из антимайдана написал заявление, чтобы Сергея пресонули. А сам прятался от суда. Мы ждали приговора в пятницу 19 февраля. Понятно, оправдательного - потому что дело пустое. Но уже готовое решение вдруг не зачитали, перенесли на сегодня. Взяли паузу на четыре дня, чтобы подготовить другое. Ясно, что без звонка из Киева не обошлось.

Николай Хоменко из Днипра приехал в Одессу поездом, взял на работе выходной:

- Власть идет по беспределу. Происходит немыслимое для страны двух Майданов. Как участник Оранжевой революции и революции достоинства - должен быть здесь.

- Обещал Сергею приехать, когда дойдет до ключевой точки в его деле. Он сказал, что дошло, - говорит основатель волонтерского фонда помощи армии "Вернись живым" Виталий Дейнега, 37 лет. - За политическим преследованием Стерненко стоят Геннадий Труханов (мэра Одессы активист называет заказчиком нападения на себя. Мол, помешал ему построить в городском саду возле улицы Дерибасовской торгово-развлекательный центр. - ГПУ) и мусора'. Хотят показать, что могут делать, что хотят.

Одесситка Алла Бойко поправляет сиреневую шапку и лямки рюкзака в цветные слоники.

- Сергея судят несправедливо, по липовым делам, - говорит. - Он - патриот, умный, за ним идут люди. Многие украинцы его слушают и поддерживают. Нашей власти неудобны такие личности.

Волонтер 35-летний Роман Синицын курит в черных солнцезащитных очках.

- Это политическое дело. Шито белыми нитками, - говорит. - Якобы Сергей кого-то похитил ради 300 гривен и имел при себе стартовый пистолет. Политические последствия преследования Стерненко будут. Рано или поздно это выльется в более широкие протесты. Как снежный ком: Антоненко, Стерненко. И это на фоне кризиса справедливости. Люди не чувствуют себя защищенными полицией, уверены в коррумпированности судов и прокуратуры.

Сергея Стерненко и Руслана Демчука задержали в сентябре 2015 года. Впоследствии обоих освободили из СИЗО. Пять лет дело не рассматривали - то потерпевший, то прокурор не являлись на заседания.

- Недавно Щербича чуть не силой привела прокурор, - говорит Стерненко. - Дело против меня основывается лишь на его показаниях. Пистолет, который свободно продается и не требует разрешения, я добровольно выдал полиции. В экспертизе прямым текстом указано, что он стартовый, сигнальный. Далее написано, что эксперт МВД выкрутил из ствола втулку и после этого смог выстрелить резиновыми пулями. То есть эксперт сделал из стартового пистолета травматический. И указал, что оружие стало огнестрельным. Так мне "прилепили" еще одну статью.

В 12:00 судья Виктор Попревич объявляет приговор Сергею Стерненко и Руслану Демчуку: виновны, семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества. В зале выкрикивают "Позор!"

Стерненко задерживают. Он обвиняет генпрокурора Ирину Венедиктову, заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова и мэра Одессы Геннадия Труханова в давлении на судью, из-за которого он якобы переписал оправдательный приговор. Владимир Зеленский их покрывает, добавляет:

- Если что со мной случится в СИЗО, это будет личная ответственность президента Украины. Это продолжение политики заключения людей за участие по указанию сверху.

Из суда выходит девушка с громкоговорителем, просит протестующих разделиться. Большинство идут к заднему двору. Неизвестно, из которого выхода Сергея вывезут в следственный изолятор. Люди кричат ​​"Стерненко - волю!" Взрывается несколько петард. Полиция призывает сохранять спокойствие. "Мусора!" - кричит толпа. По соседнему переулку шагает подразделение из нескольких десятков спецназовцев, замирает в 20 м от митингующих. Те столпились у ворот суда. Кто-то ломает кусок старого асфальта и складывает камни кучей. "Отнес назад, у нас мирный протест!" - кричит парню старший мужчина.

В 12:40 Сергея Стерненко вывозят из суда в СИЗО с центрального входа. Люди понемногу расходятся.

Увидели, что по делу о самозащите Стерненко нет перспективы обвинительного приговора. Поэтому нарисовали его по другой, говорит адвокат Маси Найем, 36 лет.

- Уверен, в апелляции Стерненко оправдают, - говорит Найем. - В Украине нет закона, устанавливающего порядок обращения с оружием. И Сергей добровольно сдал его органам власти. О похищении - обвинение основывается только на показаниях потерпевшего и предположениях прокурора. Предоставлены суду доказательства не доказывают, что Щербича кто-то похищал. Кроме того, срок привлечения к ответственности по этой статье истек в апреле прошлого года. Не проверено и то, что у Щербича после "похищения" забрали деньги. Обвинение противоречит Конституции и Уголовно-процессуальному кодексу.

За нападением на Стерненко стояли представители правоохранительных органов Одессы, по мнению защиты. Найем подал заявление на имя руководителя изолятора Сергея Чишкалы с просьбой перевести обвиняемого в Киев.

Вечером 23 февраля митинги в поддержку Сергея Стерненко проходят в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Днипре, Ивано-Франковске, Полтаве, Ривне, Тернополе, Одессе, Черновцах, Кропивницкому, Ужгороде, Запорожье, Кривом Роге на Дпепропетровщини, Сумах, Житомире, Хмельницком , Мелитополе, Чернигове, Дрогобыче, Херсоне, Николаеве.

Нападали трижды

Сергей Стерненко - общественный активист, бывший глава отделения "Правого сектора" в Одессе.

В 2018-ом на него совершили три нападения. Во время последнего он смертельно ранил нападавшего 29-летнего Ивана Кузнецова. Второй 30-летний Андрей Исайкул сбежал из Украины. Стерненко получил сотрясение мозга, травму руки, потерял много крови. Утверждает: он защищался. Но в СБУ считают, он ударил ножом Кузнецова, когда тот убегал. Стерненко убежден, что нападения заказал мэр Одессы Геннадий Труханов, а на следствие оказывали давление министр внутренних дел Арсен Аваков и генеральная прокурор Ирина Венедиктова.

11 июня прошлого года Служба безопасности объявила Сергею Стерненко подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Ему грозит 15 лет за решеткой.

Автор: Анна БОВА, Лилия ДВОРЕЦКАЯ
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