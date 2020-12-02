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Семья священника разбилась в автомобильной аварии

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- Казалось, ехали к месту аварии бесконечно. "Скорую" никто не пропускал. Даже водители с той стороны, которые видели на дороге разбитую машину и тела людей, - фельдшер Ольга Гордиевич говорит об аварии, которая произошла 26 ноября в Березновском районе Ривненской области.

30-летняя Мария Ясковец из села Новый Моквин за рулем "Жигулей" врезалась в грузовик "Вольво". Ехала с сыновьями 11-летним Марком, 4-летним Севастианом и Германом, 7 лет. Последний погиб вместе с матерью. Машину от удара разорвало на куски и выбросило с дороги.

Мария Ясковец была женой моквинского священника 34-летнего Григория. Учительницей в начальных классах в школе села Орловка, откуда родом. В той же школе работают ее родители. Мать учителем, отец - завхозом. В тот день везла сыновей в Ривне в детский развлекательный центр, чтобы отпраздновать день рождения Германа. Там их должен был ждать отец.

- Утром Мария в школе была. Батюшка уехал в столицу по делам, - рассказывает 46-летняя Лидия Наумчук из Городищенского сельского совета, куда входит Орловка. - Мария рано вышла замуж, почти сразу после школы. Затем дети пошли. Батюшка не наш, откуда-то прислали его, дали приход. Жили сначала у родителей жены. Потом начали строиться в Моквине.

Не знаю, откуда родители Марии возьмут силы пережить это горе, - добавляет Лидия. - Верующая, интеллигентная, красивая семья. Дочь у них одна была. Старший сын умер от рака в 10 лет.

Мария была умелым и осторожным водителем. Особенно, когда ездила с детьми, говорят знакомые. Как могла не заметить грузовик - не знают.

- Когда Мария выезжала из города Березино - столкнулась с фурой, которая мчалась по трассе. Страшный несчастный случай, - говорит митрополит Полесский Анатолий. - Она была хорошая матушка для семьи. Добрый и мудрый человек.

- Славная женщина - спокойная, приветливая. Как волонтер занималась с детьми с особыми потребностями. Пела в церковном хоре, - говорят о Марии в Березновсом районном совете.

В полиции говорят, женщина нарушила правила. Не пропустила на главной дороге "Вольво", когда выезжала со второстепенной. Могла перепутать газ с тормозом, предполагает водитель грузовика 58-летний Иван. Обстоятельства аварии еще устанавливаются.

Уцелевших братьев с места аварии забрали в Березновскую районную больницу. Оба были без сознания.

- Мальчиков привезли в тяжелом состоянии. Старшего прооперировали. К меньшему вызвали областных специалистов, - говорит Ирина Пилипака, заведующая реанимации Березновской больницы.

На следующий день Севастиана перевезли в детскую областную больницу.

- У мальчика множественные переломы костей черепа, сломаны кости гайморовых пазух с кровоизлиянием, - говорит Юрий Мирончук из областной детской больницы. - Состояние тяжелое, но стабильное.

Марию с Германом похоронили рядом с ее братом в Орловке 27 ноября.

2800 человек погибли на дорогах Украины с начала 2020-го. Ежегодно в мире на дорогах погибает более 1,3 млн человек. ДТП - самая распространенная причина смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет.

Автор: Анна БОВА
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