"Шансов мало. Несколько дней был без сознания"

В Черкасской областной детской больнице спасают 7-летнего Андрея. 24 августа ребенка привезли "скорой". Был в коме, имел травмы головы и тела. Упал с кучи кирпича, объяснила его бабушка 51-летняя Виктория Лясова.

Пять дней она не обращалась за помощью. Пыталась лечить парня самостоятельно, говорит. "Скорую" вызвала, когда не смогла его разбудить.

- Андрей подключен к аппарату искусственного дыхания. Кровообращение поддерживают медикаментами. Самая серьезная - черепно-мозговая травма. От нее зависит жизнь ребенка, - говорит анестезиолог областной больницы Светлана Федченко.

Состояние парня ухудшается. Как именно он получил травмы, выясняют эксперты.

Андрей с младшей сестрой гостили у бабушки с дедушкой, поскольку мать с отчимом уехали в Киев на операцию.

Первым историю Андрея в соцсети обнародовал экс-нардеп Олег Петренко, 47 лет.

"Шансов мало. У него - страшная гематома головного мозга. Судя по пролежням, несколько дней был без сознания. Оторванные губы и погрызенные животными уши, следы от тушения сигарет на теле, - написал в фейсбуке Петренко. - Версия, что ребенок получил эти страшные травмы после падения с кучи кирпича, не выдерживает критики".

Отчим Андрея убеждает, что это был несчастный случай. От других комментариев он и родственники отказываются.

Семья на учете соцслужб не состоит.

- Творческий, общительный ребенок. Хорошо ладит со сверстниками. Читает лучше всех в классе, хорошо решает задачи, - говорит классный руководитель Юлия Головкина. - Родители успехами ребенка интересовались ежедневно. Спрашивали об оценках, поведении.

Бабушке мальчика вручили подозрение по статье оставление в опасности, по словам начальницы отдела коммуникации областной полиции Зои Вовк.

- В реанимационном отделении мальчика осматривали медики и эксперт. Травмы характерны для падения, - говорит Зоя Вовк. - Также есть царапины на руках и ногах. Следов укусов животных не выявили, все органы на месте.

31 августа Викторию Лясову арестовали на два месяца. Судебное заседание было закрыто, по ее просьбе.

- Раньше против женщины открывали уголовные производства за драку и грабеж. На заседания суда не являлась. Последнее было в 2020 году, после чего ее объявили в розыск, - говорит Артем Шляхов из Черкасской окружной прокуратуры.

Известно, что супруги Лясовы нелегально держит питомник собак. Их алабай не раз нападали на людей. Только с 2013-го по 2015 год открыто четыре уголовных производства.