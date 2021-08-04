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четверг, 05 августа 2021 06:25

Самолет упал на жилой дом

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- Отдыхали на речке. Самолет трижды пролетел над нами низко. Достали телефоны, чтобы его снять. Но на четвертый раз он упал и взорвался, - рассказывает 21-летняя Вита Баланик из села Шепаривка Коломыйского района на Ивано-Франковщине.

28 июля на двухэтажный дом там упал спортивный самолет "WT-10 Адвантик". Погибли пилот 60-летний Игорь Табанюк и трое пассажиров из США - 20-летние Амром Фромовиц, Лазер Брилл и Герши Вайц. Учились в Израиле. В Украину приехали отдохнуть.

- Есть информация, что баки машины были заполнены топливом. Поэтому случился интенсивный пожар, - говорит руководитель службы по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий, 48 лет. - Самолет разбит вдребезги. Остались только двигатель и тела.

Дом принадлежал местному Валерию Помагаеву, 67 лет. Жил с семьями детей и внуками - всего девять человек. На момент падения в доме была старшая дочь хозяина Ольга Корчевая с двумя детьми. Успели выйти на улицу.

- Самолет сначала зацепил крылом крышу. Мои услышали грохот и выбежали. Затем был удар в дом. И сразу пламя взорвалось. Все начало гореть, - рассказывает Валерий Помагаев. - Остались без ничего. Ни документов, ни денег. Даже одежды нет. Нам говорят из города, что дадут 100 тысяч гривен. А на что их хватит? В этот дом жизни вложил. Остались на пепелище.

Семья обратится к местным властям и в суды, чтобы получить деньги на восстановление дома и сгоревших документов.

У Игоря Табанюка был 40-летний стаж пилота. Родился в Узбекистане, закончил Черниговское высшее авиационное училище. Был военным летчиком в Украине, Венгрии и Азербайджане. В 1992-м переехал в Коломыю и остался там служить.

В 2010-м с единомышленниками создал небольшой аэродром в райцентре. Проводил занятия для начинающих пилотов. Катастрофу могли подстроить, так как Табанюку угрожали и хотели отобрать аэродром, говорят родные погибшего.

- Отец в понедельник написал в полицию заявление относительно угроз, - рассказывает сын покойного Игорь Табанюк-младший. - Подозрение вызывает, что на камерах наблюдения аэродрома исчезли видеозаписи.

Табанюк на здоровье не жаловался, а самолет был технически исправен, говорят коллеги пилота.

- На борту могло что-то произойти. Заблокироваться управление, - говорит президент Украинской авиационной ассоциации Геннадий Хазанов.

31 июля Игоря Табанюка похоронили в селе Королевка Коломыйского района рядом с младшим сыном Денисом. 24-летним он тоже разбился на самолете в 2013 году. Тела погибших иностранцев доставят на родину

Автор: Анна БОВА
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Сейчас вы читаете новость «Самолет упал на жилой дом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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Дата
05
августа

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