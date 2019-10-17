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пятница, 18 октября 2019 00:05

Родственники требуют эксгумировать тело Виталия Дмитренко

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- У Виталия в Польше украли паспорт. Вернулся в Украину 27 сентября, чтобы сделать документы. Два дня провел с семьей в селе Нижние Мельницы под Полтавой. Проведал мать 30 сентября. Где-то после обеда ему позвонили, и он резко куда-то уехал. После того связь прервалась, - рассказывает Юрий Горбенко, 42 года. Он зять 30-летнего Виталия Дмитренко, которого 2 октября нашли мертвым в лесопосадке среди спального микрорайона Огневка в Полтаве.

Тело забрали на судебно-медицинскую экспертизу. Причиной смерти назвали отравление неизвестным веществом. Родные говорят, что у мужчины был пробит череп, синяки и гематомы на голове и теле, надорваны ушные раковины, следы на запястьях от наручников, ожоги на руках. Они сомневаются в причине смерти и требуют расследования и эксгумации тела. Подозревают, что его пытали.

Виталий Дмитренко 10 лет прослужил спасателем в Полтаве. В прошлом ноябре не продлил контракт и уволился. Уехал на заработки в Польшу.

- Виталий имел привычку выключать телефон на дежурстве. Поэтому мы не сразу бросились его искать, - продолжает Юрий Горбенко. - 2 октября около десяти утра мы заявили в полицию. А около 13 часов, неофициально через знакомых, нам сообщили, что Виталия нашли. Как так быстро? Есть подозрения, что знали, где искать. Позвонили, чтобы приехали на опознание. Поехали я и отчим Виталия. В посадке была плохая видимость. Тело передвинули. На фото, что нам сбросили, была одна поза, а на месте - другая. Мы подтвердили, что это Виталий. Его лицо было в крови.

Полиция начала навязывать, что смерть наступила из-за наркотического отравления. Сказали, что он хотел сделать укол в пах, - говорит Юрий Горбенко. - Для этого снял штаны и белье. Мог оторваться тромб или произойти внутреннее кровотечение. В эту версию мы сначала поверили. Но во время похорон рассмотрели тело, сфотографировали все раны, передали следователю. И для эксгумации надо снимки судмедэксперта - так нам объяснили.

- Каких-либо внешних признаков насильственной смерти нет, говорят в полиции.

- Тело пролежало почти двое суток. Понятно, что за это время по нему лазили улитки, сделали свое дело насекомые и т.д., - говорит о случае 50-летний Юрий Сулаев из Полтавской областной милиции. - Личные вещи при мужчине были, ограбление или избиение мы отбрасываем.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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