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четверг, 11 марта 2021 07:55

Пятеро украинцев погибли по дороге из Польши
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В Польше разбился рейсовый украинский автобус Познань - Херсон. Авария произошла возле города Ярослав Подкарпатского воеводства 5 марта около 23:50. В салоне были 55 пассажиров и два водителя, все - украинцы. Три женщины 1960, 1967 и 1988 года рождения и двое мужчин 1968 по 1992 года рождения погибли. Среди них - 52-летний Альберт Кудин из Шепетовки Хмельницкой области. Еще 39 человек забрали в шесть местных больниц.

Пассажирами автобуса были трудовые мигранты и студенты. Одна женщина - из Львовщины, остальные - жители Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

- Это был ад. Люди пахали от боли, просили помощи. Все были в шоке. Но помочь им не могли - не было нужных инструментов, - говорит 37-летний Александр из Хмельницкой области.

Автобус пробил ограждение, слетел с эстакады и перевернулся в канаву. До аварии был в пути почти 7 часов. До границы с Украиной оставалось чуть меньше часа. Водитель маневрировал, от чего машину бросало из стороны в сторону, рассказывает пассажир Алексей Крит. Он был последним, кто сел в автобус в Кракове. Ехал в Хмельницкий.

- Я зашел в салон и выбирал, где сесть. Будто что-то подтолкнуло пройти в конец. После столкновения с ограждением перевернулись на правый бок и нас несло по асфальту, - говорит Алексей. - Потом слетели в кювет. Не знаю, что случилось. Или водитель задремал, или автобус сломался. Рядом со мной сидели девушка и парень. Она в нормальном состоянии, позже виделись в общежитии. У парня сломан позвоночник.

Тяжелее всего травмировались непристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Их бросало по салону. Получили ушибы головы и брюшной полости, повреждения позвоночника и конечностей.

- Меня засыпало креслами. Не могла пошевелиться. Кричала от боли, - рассказывает пассажирка, имя просит не указывать. - Рядом мужчина стонал. Обращалась к нему. Не откликался. Потом затих. Позже сказали, что погиб.

Спасательная операция была сложная. Самостоятельно автобус оставили четыре человека. Еще 43 спасатели извлекли спецтехникой, рассказывает Даниэль Дриняк из пожарной службы Подкарпатского воеводства.

- Автобус разрезали спецоборудованием. Доставали пострадавших и передавали медикам. К операции привлекли более 100 спасателей, тяжелую технику, дроны, - говорит Дриняк. - Кому медпомощь была не нужна, поселили в общежитие в Ярославе. Там людей обеспечили одеждой, пищей, с ними работали психологи.

На месте аварии удалось опознать трех из пяти погибших. Это женщина и двое мужчин, которые имели документы.

Еще двух женщин опознавали в медучреждении родственники. Сначала сообщалось о шести погибших. Однако на утро после аварии информацию опровергли. 28-летнюю одесситку реанимировали в больнице. У нее тяжелая черепно-мозговая травма. Состояние ее критическое. В коме остается Анастасия Кочеткова из Каменец-Подольского на Хмельнитчине. Последние несколько месяцев работала в Кракове, ехала домой на выходные. Ей сделали две операции.

Оба водителя были трезвые, наркотиков в их крови не обнаружили. Следствие установило, что автобус ехал с разрешенной скоростью 95-97 км/ч. За 4 с. до аварии сбросил до 45, чтобы повернуть. Вероятно, водитель хотел заехать в пункт отдыха на автобане между городами Ярослав и Перемышль.

- Там крутой поворот. И хотя водитель сбросил скорость - это было много для маневра. Автобус слетел в глубокий ров, - говорит заместитель окружного прокурора Перемышля Беата Стажецкая.

Автобусом управлял 48-летний Владимир. У него большой водительский стаж. На международных перевозках работал более трех лет. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном совершении ДТП. Сейчас находится в больнице.

На допросе сказал, что не помнит момент аварии. Обещает дать показания, когда отойдет от стресса. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

В качестве свидетеля допросили второго водителя - 35-летнего Степана. Что рассказал, в прокуратуре не говорят.

Владелец автобуса - тернопольской перевозчик Тарас Стецик. Машина была исправна, по его словам. Прошла технический осмотр перед рейсом. 6 марта он предоставил дополнительный транспорт, на котором 24 украинца вернулись домой. Остальные остаются в польских больницах.

Автор: Анна БОВА
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