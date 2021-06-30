Пропавшую 2-летнюю Викторию Попадин нашли в кукурузе

Более 14 часов искали 2-летнюю Викторию Попадин из Буряковки Чертковского района на Тернопольщине. Исчезла вечером 27 июня.

Нашли девочку в кукурузном поле за селом на следующий день около 12:00. Была голодная и замерзшая, говорит 48-летний Сергей Крета из областной полиции.

- У них хорошая семья. Родители оставили девочку на четырех братьев, самому старшему - 19 лет, самому младшему - 7. Сами поехали собирать клубнику в Польшу. Ребята хорошо заботились о девочке, по словам местных. Она и чистая, и накормленная. Даже косички заплетали. А в тот вечер недосмотрели, - говорит Крета. - Один брат собрался в центр села на День молодежи. Сестричка за ним пошла. Парень отвел ее домой. Поцеловал и сказал не выходить. Но она как-то открыла калитку и побежала следом. Ребята бросились за ней в 21:40. Люди говорили, что видели ее возле клуба - с котиком играла. Но там не нашли. Вызвали полицию.

Всю ночь и до полудня следующего дня почти тысяча полицейских, спецназовцев, военных, спасателей и местных осматривали село и ближайшие населенные пункты, обходили каждый двор.

Прочесывали поля, лесополосы, кладбища, овраги и заброшенные здания. Поисковики поднимали квадрокоптер и пускали по следу служебных собак. Водолазы осматривали реку и озеро.

- Куча опасностей вокруг - река, озеро. Да еще и дикие животные бегают. Но мы не теряли веру найти ее живой. Понимали, далеко пройти не могла. Километр, максимум - 2. Так и получилось, - добавляет Крета. - За селом - поле. Девочка зашла в кукурузу и заблудилась. Говорит она плохо. Как смогла объяснить, легла там и заснула. Наткнулся на нее местный парень. Она как раз проснулась. При этом попала в объектив квадрокоптера.

Мать девочки на тот момент уже пересекла украинскую границу. С ней провели профилактическую беседу. За ненадлежащее исполнение обязанностей по уходу за ребенком ее могут оштрафовать.