"Пришли какие-то люди. Выставили квартирантов за дверь"

- Приехал в свою квартиру, а там уже сменили замки и поставили сигнализацию. Оказалось, ее за копейки купил мужик, который уже не одну квартиру так приобрел, - говорит одессит 55-летний Игорь Осипов.

В июле 2018 года узнал, что банк продал долг по его ипотечному кредиту на 3-комнатную квартиру №32 на ул. Академика Филатова, 16а. Такое решение было незаконно. С 2014 года действует запрет взимать жилье по ипотеке в валюте. Игорь Павлович отстаивает свое право собственности в суде.

Игорь Осипов - предприниматель, торгующий автозапчастями. Занимался волонтерством для военных АТО. Имеет жену 55-летнюю Елену Аркадьевну и сына. Он живет с семьей отдельно. Квартиру на 58 "квадратов" Осиповы приобрели в 2006-м за $50 тыс. Кредит в валюте брали на 10 лет. До кризиса 2008 года платили вовремя. Затем начались проблемы.

- Платить стало трудно. Банк пересчитал долг, и выяснилось, что сумма кредита почти не уменьшилась. Осталось почти 49 тысяч долларов, - рассказывает Игорь Павлович. - В квартире ни я, ни мои родные прописаны не были. Там жили квартиранты. Молодая пара, лет по 20, с маленьким ребенком, из Николаевской области. Предложил банку, что продам жилье, чтобы вернуть долг. Однако это сделали без меня.

Новым владельцем кредитного долга и квартиры стал 66-летний Владимир Иванович Федяев.

Проживает в поселке Новая Каховка на Херсонщине. Работает в местном профтехучилище. Кроме квартиры на ул. Филатова, на него зарегистрированы еще семь в разных районах Одессы, по словам Игоря Павловича. Получать новую недвижимость ему помогает сын-адвокат Сергей Федяев, считает Осипов.

- Я выставил квартиру на продажу. Не всегда сам мог показывать покупателям. Думаю, Федяев-младший с подельником из агентства недвижимости смотрели квартиру. И провернули куплю-продажу по поддельным документам. Для этого задействовали недобросовестного регистратора из села в Одесской области. Как оказалось, у него даже нет документов, по которым переоформил квартиру. Затем Федяев позвонил мне. Мол, купил право требования на квартиру за 519 тысяч гривен. Я требовал показать документы - все ли законно. Он согласился, но вскоре пропал, - продолжает Осипов. - Потом я поехал на четыре месяца в командировку в АТО. В мою квартиру пришли какие-то люди, якобы из охранной фирмы. Выставили испуганных квартирантов за дверь. Заняли мое жилье. В тот же день я вернулся и вызвал полицию. Сказали писать заявление, которому не дали хода. Объяснили, что потерялось. Опять обратился в полицию. Тогдашний замначальника по следствию заявил: "Три тысячи долларов - и я наложу арест".

Осипов пошел в суд. По его постановлению от 29 октября 2018 года - квартира под арестом. Владельцу Владимиру Федяеву запретили ее продавать, сдавать в аренду и селить кого-нибудь. Однако там сейчас живет Федяев-младший.

- Ему закон не писан, - говорит Осипов.

Владимир Федяев ситуацию с покупкой квартиры комментировать отказался. Его сын Сергей подтверждает, что время от времени там останавливается.

- Прежний владелец квартиры задолжал за нее банку 3 миллиона 700 тысяч гривен. Мой отец этот долг выкупил, - говорит Сергей Владимирович, 39 лет. - Было наложено взыскание за долг - квартира. Предыдущего владельца это не устраивает. Судится, потому что не желает отдавать деньги. То, что у моего отца много квартир - информация искаженная. Они были в его собственности, но одну продавал - другую покупал. Сейчас на нем зарегистрирована только эта трешка на Филатова и еще часть квартиры на Черноморке, она в ипотеке.

- Мораторий на отчуждение жилья, приобретенного за валютный кредит, действует. Поэтому продать квартиру банк не мог, - говорит адвокат Сергей Старенький, 46 лет. - А вот перепродать долг - да. Законом не запрещено. Согласие должника на это не требуется. Однако его должны были определенным образом уведомить.

Если какие-то проблемы возникли, можно отследить себя в реестре должников. Он открыт для доступа. Вдруг там есть ваша фамилия, стоит обратиться в банк с заявлением. Напомнить о действии моратория и просить сообщить, если долг будет кому-то продан. Также можно договариваться с банком о реструктуризации долга.