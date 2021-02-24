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четверг, 25 февраля 2021 07:41

Приговор могут отменить

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Единственное доказательство по делу Сергея Стерненко - это показания потерпевшего. Нарушений - миллион. В частности то, что судья принял во внимание показания свидетеля, которого не заслушал. Так невиновный человек пошел за решетку, говорит председатель правления Фонда "Деюре" Михаил Жернаков:

- Это результат деятельности российской агентуры. Лозунг "Посадить Стерненко" разгоняли несколько лет. Сергей - украиноязычный одессит, который не дал себя убить и продолжал активную проукраинскую деятельность. Поэтому для России он - личный враг. Приговор ему - это спецоперация россиян. Частью которой, сознательно или нет, стали генпрокурор Ирина Венедиктова и президент Владимир Зеленский.

Основания для отмены приговора у апелляции есть. Другой вопрос, будет ли действовать апелляция по закону.

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