Приговор могут отменить

Единственное доказательство по делу Сергея Стерненко - это показания потерпевшего. Нарушений - миллион. В частности то, что судья принял во внимание показания свидетеля, которого не заслушал. Так невиновный человек пошел за решетку, говорит председатель правления Фонда "Деюре" Михаил Жернаков:

- Это результат деятельности российской агентуры. Лозунг "Посадить Стерненко" разгоняли несколько лет. Сергей - украиноязычный одессит, который не дал себя убить и продолжал активную проукраинскую деятельность. Поэтому для России он - личный враг. Приговор ему - это спецоперация россиян. Частью которой, сознательно или нет, стали генпрокурор Ирина Венедиктова и президент Владимир Зеленский.

Основания для отмены приговора у апелляции есть. Другой вопрос, будет ли действовать апелляция по закону.