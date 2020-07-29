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четверг, 30 июля 2020 07:45

"Повалил на кровать. Сказал, что вырвет язык"

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— Больше года не видела сыночков. Не знаю, где они и как, — говорит киевлянка 38-летняя Кристина Зариленко. 15 месяцев не видела своих детей: 6-летнего Даниила и 4-летнего Тимофея. Их забрал бывший муж 35-летний Дмитрий Друцкий.

Дмитрий и Кристина познакомились 13 лет тому назад. Она — бывшая артистка балета, танцевала в Национальном ансамбле им. Павла Вирского. Сейчас имеет свой магазин одежды. Муж был предпринимателем, занимался автобусными перевозками. В 2011-м попал под следствие по обвинению в грабеже. 2,5 года ждал решения суда в Лукьяновском СИЗО, получил два года условно. После освобождения пара обручилась.

— Совместная жизнь не ладилось. Дима пил. Родители пытались его лечить, возили "подшиться". Но он срывался. В очередной запой ушел через два месяца после рождения второго сына. Я не выдержала, неделю жила у мамы. Свекров предупредила: "если на сына не повлияете - уйду от него", - рассказывает Кристина. — Дима также распускал руки. Избивал меня на глазах детей. Выдержала так еще два года. А потом забрала сыновей и ушла. Летом 2018-го подала на развод. Процесс длился долго. Дмитрий подавал апелляцию. И только 19 февраля нас развели окончательно.

Пока дети жили с матерью, им приходилось скрываться. Снимали квартиры в разных районах, меняли садик. Дмитрий все время угрожал, по словам Кристины.

- На мамину машину Дима ставил джипиес-трекер для слежения, на моей — пять находили. Однажды попросился зайти в квартиру и сразу набросился с плоскогубцами. Повалил на кровать, начал открывать мне рот. Сказал, что вырвет язык, потому что всем рассказываю о семейных проблемах, жалуюсь на него, — рассказывает Кристина. — Не знаю, как тогда отбилась. Заслонялась рукой и он вырвал на ней кусок мяса. Еще как-то подстерег со своим отцом. Отобрали телефон, сумку и избили. Это все свидетель снял на видео с балкона квартиры. Было еще нападение на мою маму с газовым баллончиком. Ударил ее. А потом развесил объявления по району. Что она, мол, травит собак.

— Сейчас в суде лежит дело о нанесении мне легких телесных повреждений, — продолжает Кристина. — В процессе узнали, что бывшего поймали за вождение под наркотиками. А также — на краже красной икры из супермаркета. Банку прятал под курткой нашего ребенка, а другой сын сидел в машине. Отдельно подала в суд на определение места жительства детей со мной. Прошла две опекунские комиссии, они стали на мою сторону. Я имею свою квартиру, авто, бизнес. И смогу все дать детям. Но даже не знаю, где они. Уже раз 20 писала заявления в полицию. Но там лишь руками разводят. Мол, искать не будем, потому что дети с отцом.

Дмитрий Друцкий от комментариев отказывается. Говорит, что не дает бывшей жене видеться с детьми из-за ее матери. Называет ее социально опасной. Угрожал специально. Мол, знал, что разговоры записывают. Истории об избиении — клевета, говорит. Это подтверждает и его адвокат Алексей Святогор, 45 лет:

— Мой клиент хочет сохранить семью. Он уверен, что дети должны воспитываться в полной семье. Поэтому не хотел развода и даже обжаловал его в апелляции. Винит бывшую тещу. Она развелась с мужем и дочь накручивает: "Твой муж подлец, как все мужчины". Мой клиент не раз предлагал наедине поговорить с женой. Чтобы никто не стоял над головой и не капал на уши. Но она не хочет. Поэтому и не дает ей видеться с детьми. Сам воспитывает — одевает, кормит. Еще и треть дохода отдает бывшей алиментов на детей, которые с ней не проживают. Хотя она могла бы написать заявление и отказаться от денег на этот период.

Женщине нужно обратиться в суд о немедленном отобрании детей. Для того есть основания, говорит адвокат Сергей Старенький, 46 лет:

— Отец может негативно влиять своим примером на детей. Ведь есть факты вождения в наркотическом опьянении и кражи. Если будет решение о немедленном отобрании детей объявят в розыск и смогут забрать даже силой. А дальше — определять место проживания с матерью. Требовать, чтобы отец встречался с детьми в присутствии психолога или социального педагога.

Автор: Анна БОВА
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Дата
30
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