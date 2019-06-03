Полицейский прострелил голову 5-летнему мальчику

В Переяславе-Хмельницком Киевской области 31 мая нашли в крови возле дома 5-летнего Кирилла. Там он играл с 8-летним Артемом. Ранения получил от выстрела полицейского.

- Прибежали соседские дети и говорят, что Кирилл лежит в крови. Мой младший сын бросился туда. Внук лежал без сознания, - рассказывает бабушка 55-летняя Александра Тлявова.

Кирилла отвезли в Киев, прооперировали. Врачи прогнозов не дают. Ребенок в коме, на искусственной вентиляции легких. Состояние тяжелое, говорят.

- Череп раздроблен, потому что пуля отрикошетила и застряла в мозге. Ее не могут достать. Она, наверное, там и останется. Сделали трепанацию, убрали все кости и все повычищали. Голова открыта, чтобы отека сильного не было. Врачи не отходят от него. Пока ничего не могут сказать даже на полчаса вперед, - передает слова врачей Александра Тлявова.

Родные думали, что мальчик упал и ударился головой о камень. Во время операции выяснили - ребенок получил пулевое огнестрельное ранение. Следователи повторно осмотрели место происшествия. В 70-150 м обнаружили гильзы от патронов Флобера и простреленные жестяные банки.

Выяснили, что в ребенка случайно выстрелил один из двух полицейских, которые неподалеку испытывали прицельность ружья. Были пьяны.

- В тот день у них был выходной. Табельного оружия не имели. С ними проводят следственные действия, допрашивают, - говорит председатель Нацполиции Сергей Князев, 47 лет.

Дело передали в Государственное бюро расследований. Обыскали дома полицейских. В них нашли патроны и другое оружие. Взяли отпечатки пальцев и назначили баллистическую экспертизу.

- Нам сказали, что те двое признают вину. Не знают, кто из них попал в Кирилла. Говорят, ненароком произошло. Они развлекались, - говорит Александра Тлявова.

Полицейским сообщили о подозрении.

- Даже не допускаем, чтобы они вышли под залог или их оправдали. Должны сидеть в тюрьме, - добавляет Тлялова. - Родителям внука никто из полицейских не звонил. Приходила мама и сестра одного из них. Говорят, они его не оправдывают. На карту бросили 10 тыс. гривен. Еще 6 тыс. перечислила родственница второго полицейского.

- То, что были пьяны, - отягчающий фактор. Отмазать их не удастся. Общественность и сами правоохранительные органы не возьмут на себя такое, - говорит адвокат Антон Зубков, 43 года. - Задержанные знают, как надо обращаться с оружием. Они нарушили правила безопасности. Поэтому приговор будет суровым. Будет зависеть от состояния ребенка.