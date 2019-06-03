Полицейский прострелил голову 5-летнему мальчику

 
Ексклюзивы
1/5
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 1647
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6849
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 981
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4357
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2925
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2637
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2412
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3393
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1467
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Фото
Все фото
6
5
3
3
3
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Двух студенток нашли убитыми
Двух студенток нашли убитыми
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 351
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 828
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3393
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31114
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2367
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 396
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
вторник, 04 июня 2019 07:45

Полицейский прострелил голову 5-летнему мальчику

  Комментировать
 

В Переяславе-Хмельницком Киевской области 31 мая нашли в крови возле дома 5-летнего Кирилла. Там он играл с 8-летним Артемом. Ранения получил от выстрела полицейского.

- Прибежали соседские дети и говорят, что Кирилл лежит в крови. Мой младший сын бросился туда. Внук лежал без сознания, - рассказывает бабушка 55-летняя Александра Тлявова.

Кирилла отвезли в Киев, прооперировали. Врачи прогнозов не дают. Ребенок в коме, на искусственной вентиляции легких. Состояние тяжелое, говорят.

- Череп раздроблен, потому что пуля отрикошетила и застряла в мозге. Ее не могут достать. Она, наверное, там и останется. Сделали трепанацию, убрали все кости и все повычищали. Голова открыта, чтобы отека сильного не было. Врачи не отходят от него. Пока ничего не могут сказать даже на полчаса вперед, - передает слова врачей Александра Тлявова.

Родные думали, что мальчик упал и ударился головой о камень. Во время операции выяснили - ребенок получил пулевое огнестрельное ранение. Следователи повторно осмотрели место происшествия. В 70-150 м обнаружили гильзы от патронов Флобера и простреленные жестяные банки.

Выяснили, что в ребенка случайно выстрелил один из двух полицейских, которые неподалеку испытывали прицельность ружья. Были пьяны.

- В тот день у них был выходной. Табельного оружия не имели. С ними проводят следственные действия, допрашивают, - говорит председатель Нацполиции Сергей Князев, 47 лет.

Дело передали в Государственное бюро расследований. Обыскали дома полицейских. В них нашли патроны и другое оружие. Взяли отпечатки пальцев и назначили баллистическую экспертизу.

- Нам сказали, что те двое признают вину. Не знают, кто из них попал в Кирилла. Говорят, ненароком произошло. Они развлекались, - говорит Александра Тлявова.

Полицейским сообщили о подозрении.

- Даже не допускаем, чтобы они вышли под залог или их оправдали. Должны сидеть в тюрьме, - добавляет Тлялова. - Родителям внука никто из полицейских не звонил. Приходила мама и сестра одного из них. Говорят, они его не оправдывают. На карту бросили 10 тыс. гривен. Еще 6 тыс. перечислила родственница второго полицейского.

- То, что были пьяны, - отягчающий фактор. Отмазать их не удастся. Общественность и сами правоохранительные органы не возьмут на себя такое, - говорит адвокат Антон Зубков, 43 года. - Задержанные знают, как надо обращаться с оружием. Они нарушили правила безопасности. Поэтому приговор будет суровым. Будет зависеть от состояния ребенка.

Автор: Татьяна САРАХАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полицейский прострелил голову 5-летнему мальчику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Более 70 лет женщины требовали права голоса

Анджелина Джоли резала себя ножом

Самое читаемое
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 25122
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 1 Просмотров: 20450
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
7
 Просмотров: 14715
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
7
 Просмотров: 13680
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото 12 Просмотров: 13365
Скандалы
К Марии Лантвит не смогла доехать "скорая"
К Марии Лантвит не смогла доехать "скорая" Просмотров: 270
"Я ее не бью. Воспитываю, потому что дура"
"Я ее не бью. Воспитываю, потому что дура" Просмотров: 54
Пьяный спасатель сбил подростков
Пьяный спасатель сбил подростков Просмотров: 450
Мангер прошел полиграф
Мангер прошел полиграф Просмотров: 756
Заключенные устроили бунт в колонии
Заключенные устроили бунт в колонии Просмотров: 180
Больше всего комментируют
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
4
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
3
Кириленко вступился за активистов, которые снесли памятник Жукову
2
Оккупированый Крым заполонили "синие ходоки"
Голосов: 176
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua