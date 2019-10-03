Полицейский отбил 17-летнему Максиму Кутняку селезенку

В Полтаве пьяный мужчина с битой напал на двух студентов Украинской академии лидерства вечером 29 сентября. 17-летнему Максиму Кутняку отбил селезенку. Парня прооперировали, удалили поврежденный орган. Его подруга Виктория не пострадала, успела убежать.

- Максим с Викой возвращались из кафе в центре города. Шли через дворы. Услышали, что кто-то идет за ними следом. Остановились, сделали шаг к скамейке. Мимо них прошел мужчина с бейсбольной битой в руке. Как только они сели, быстро вернулся назад. С матом замахнулся на Макса, - рассказывает 28-летний Святослав Келим-Золотайко, менеджер Полтавского отделения Украинской академии лидерства. - Между ними не было ни одного конфликта или разговора. Спонтанная агрессия. Вика испугалась и побежала к домам. Из одного подъезда как раз выходил человек, впустил ее внутрь.

Нападавшим оказался местный 45-летний Василий Твердохлиб. Он - работник Национальной полиции, сержант батальона патрульной службы особого назначения "Полтава". В тот вечер был пьян. Живет в доме неподалеку. Подобные инциденты с его участием были и раньше, по словам соседей.

Делом о нападениях занимается Государственное бюро расследований. Также полицейские провели служебное расследование. По его выводам Твердохлиба уволили из правоохранительных органов 1 октября.