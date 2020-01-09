Подозреваемых по делу Шеремета оставили под стражей

8 января в Киевском Апелляционном суде рассматривали дело о мере пресечения 26-летней военной медсестре Яне Дугарь. Ее вместе с музыкантом и добровольцем 41-летним Андреем Антоненко, детским кардиохирургом и волонтером 40-летней Юлией Кузьменко и супругами добровольцами, ветеранами российско-украинской войны 40-летней Инной и 41-летним Владиславом Грищенко подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" Павла Шеремета, 44 года.

3 января полиция провела следственный эксперимент в центре Киева на ул. Ивана Франко с участием подозреваемой Юлии Кузьменко. Она должна была пройти тем путем, которым прошли предполагаемые организаторы взрыва автомобиля Шеремета. Вместе с ней должен был быть подозреваемый Андрей Антоненко, но он отказался, сообщили в полиции.

"Адвокатов трех подозреваемых по делу Павла Шеремета заблаговременно предупредили о следственном эксперименте. Однако свое участие подтвердил лишь адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош. Следственный эксперимент: каких-либо жалоб, заявлений и ходатайств о нарушении во время следственного действия от них не поступало", — говорится в сообщении.

Также отметили, что Андрей Антоненко отказался от следственного эксперимента из-за отсутствия его защитников.

— После привлечения для защиты его прав защитника из центра по предоставлению бесплатной правовой помощи на место проведения следственных действий таки прибыл адвокат подозреваемого, который категорически отказался от проведения следственного эксперимента. При этом он начал препятствовать следственному действию с Юлией Кузьменко. Все это зафиксировано на видеозаписи следственного эксперимента, — заявили в полиции.

Адвокаты Маси Наем и Владислав Добош это отрицают. Говорят, следствию не препятствовали.

— Адвокаты просили, чтобы им дали возможность ознакомиться с материалами дела. Однако следователь это не выполнил. Добились этого только через суд. А уже через час защитникам подозреваемых сообщили о следственном эксперименте. Антоненко от него не отказывался, просто его адвокат не успел приехать, — рассказывает 35-летний Маси Найем. - Я видел собственными глазами, его адвокат никому не препятствовал. Его не пускали.

У следователей ничего нет на подозреваемых в деле, оно разваливается на глазах, считает волонтер Назар Приходько.

— Недавно в сети распространили результаты экспертизы роста подозреваемого, которую проводили 25 августа 2016 года. Определили, что рост человека, причастного к закладке взрывчатки — 170 сантиметров. Погрешность возможна в 3 процента. Рост задержанного Антоненко — 180. Но его продолжают держать за решеткой, — говорит волонтер Назар Приходько.